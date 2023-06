Andy Robertson soutient Alexis Mac Allister pour s’intégrer parfaitement à Liverpool alors qu’il « coche toutes les cases »

Andy Robertson a salué la signature par Liverpool d’Alexis Mac Allister, qui « coche toutes les cases ».

Le milieu de terrain a rejoint Brighton dans le cadre d’un contrat de 35 millions de livres sterling, pouvant atteindre 55 millions de livres sterling, et a reçu le maillot n ° 10.

2 Mac Allister sera le septième Argentin à jouer pour Liverpool Crédit : Getty

2 Robertson est ravi Crédit : Getty

Il est vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine, enregistrant une passe décisive en finale et marquant un but crucial contre la Pologne.

Le stock de Mac Allister a considérablement augmenté au cours de sa troisième saison complète sous les couleurs de Brighton, et le nouveau coéquipier Robertson est ravi de l’avoir à bord.

Discutant de la signature avec talkSPORT, l’Ecossais a déclaré: « Nous avons perdu quelques grands personnages dans les vestiaires et nous avons déjà fait des progrès pour les remplacer.

« Alexis est un joueur fantastique, il a été à Brighton ces deux ou trois dernières saisons et chaque fois qu’il a joué contre nous, il nous a toujours causé des difficultés.

« C’est évidemment un vainqueur de la Coupe du monde, ce qui n’est pas facile. C’est un joueur de qualité et je suis sûr qu’il s’intégrera facilement dans notre vestiaire.

« J’ai hâte de jouer à ses côtés car c’est un joueur fantastique et il peut apporter beaucoup de qualité à notre équipe et c’est ce dont nous avons besoin et c’est certainement un joueur qui coche toutes les cases. »

Jurgen Klopp semble prêt à poursuivre une refonte du milieu de terrain après avoir obtenu les services de Mac Allister.

Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain et James Milner ont tous quitté le club, dont les liens persistent avec le duo France U21 Khephren Thuram et Manu Kone.