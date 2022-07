Andy Robertson révèle comment il communique avec la nouvelle recrue de Liverpool, Darwin Nunez

Andy Robertson a discuté de la façon dont il communique avec le nouveau garçon de Liverpool, Darwin Nunez.

Liverpool a payé un montant initial de 64 millions de livres sterling pour l’attaquant, avec 12,8 millions de livres supplémentaires à payer après un certain nombre d’apparitions, puis 8,5 millions de livres supplémentaires à payer en ajouts liés au succès – totalisant un peu plus de 85 millions de livres sterling.

Cela fait de Nunez le 4e-le plus cher de l’histoire de la Premier League derrière seulement Jack Grealish, Romelu Lukaku et Paul Pogba.

L’Uruguayen a connu une solide saison 2020/21 qui l’a vu marquer 12 buts et 13 passes décisives en 43 sorties dans toutes les compétitions. C’est la saison dernière, cependant, qu’il s’est vraiment imposé.

Nunez a marqué 26 buts et a fait quatre passes décisives en 28 matches de championnat pour Benfica tout en trouvant le filet à six reprises en Ligue des champions.

En conséquence, les joueurs de Liverpool étaient sans aucun doute ravis de travailler avec le Sud-Américain.

Cependant, pour certains joueurs, la communication semble avoir été un problème jusqu’à présent.

S’adressant aux médias jeudi, on a demandé à Andy Robertson comment il communiquait avec Nunez.

L’Écossais a répondu en déclarant qu’il ne pense pas qu’ils se soient encore parlé et qu’ils se soient simplement souri, provoquant un rire de Jurgen Klopp qui était assis à côté de l’arrière lors de la conférence de presse :

“Je ne pense pas que lui et moi ayons encore eu beaucoup de conversations, nous nous sommes juste souri”, a déclaré Robertson.

“Je ne pense pas que lui et moi ayons encore eu beaucoup de conversations, nous nous sommes juste souri.” La langue d’Andy Robertson avec Darwin Nunez, Klopp adore ça. pic.twitter.com/WyYGjPdUsf — C’est Anfield (@thisisanfield) 14 juillet 2022

