La star de Liverpool, Andy Robertson, a révélé les deux joueurs qu’il pense être les plus rapides du club.

Jurgen Klopp a la chance de compter parmi les joueurs les plus rapides de la Premier League, notamment Sadio Mane et Mohamed Salah.

Donc, quand il a été mis à l’arrière gauche écossais Robertson sur son histoire Instagram qui gagnerait un sprint de 100 m, beaucoup de gens ont probablement été surpris par la réponse qu’il a donnée

L’ancien Hull a déclaré à la caméra: «Je vais aller chercher… Virgil van Dijk.

«Ce serait entre les deux moitiés centrales, Virgil et Joey. Ne pensez pas que les ailiers auraient une chance.

«Hendo adorerait mettre son nom dans le mix, tout comme Trent. Nulle part à proximité.

«C’est une course entre les deux moitiés centrales rapides.

La nouvelle peut être une première surprise, mais Van Dijk et Gomez ont tous deux été classés comme les joueurs les plus rapides de Liverpool en 2018, devant Salah et Mane.