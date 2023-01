Andy Robertson dit que la saison de Liverpool n’est “pas assez bonne” après le départ des Reds de la FA Cup

Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’arrière gauche Andy Robertson a eu des mots forts à dire après la sortie de son équipe au quatrième tour de la FA Cup à Brighton (s’ouvre dans un nouvel onglet) dimanche, affirmant que les Reds malades ne font qu’empirer.

La quête de Jurgen Klopp et co pour conserver le trophée s’est terminée de manière dramatique au stade Amex, où Brighton est revenu par derrière pour marquer l’égalité grâce au but de Kaoru Mitoma à la 92e minute.

Cela signifie que la seule chance vaguement réaliste d’argenterie des Reds ce trimestre se présente en Ligue des champions – et, actuellement neuvièmes, ils sont confrontés à une lutte acharnée pour se qualifier pour la compétition de la saison prochaine grâce à leur position en championnat.

Parler à TVI après le match, Robertson ne s’est pas retenu. Il a dit:

“Très décevant. Je pensais que c’était une bonne égalité de coupe – de bout en bout et les deux [teams] eu des chances. Nous étions plus compétitifs qu’il y a deux semaines [when Brighton beat Liverpool 3-0 in the Premier League], mais cela n’a pas pris beaucoup de temps. On s’est créé des occasions et on a été plus compacts, mais au bout du compte, on est sorti de la coupe. Dans un club comme Liverpool, les supporters attendent beaucoup, et perdre au dernier coup de pied [is] décevant. Nous devons commencer à gagner des matchs. C’est facile à dire mais plus difficile à corriger.

“Cette saison a été loin d’être assez bonne. Au début de l’année, nous voulions un nouveau départ mais cela ne s’est pas produit. Nous avons été pires. En championnat, nous n’avons pas été assez bons et maintenant nous ‘ Nous sommes hors des deux tasses… Vous ne pouvez pas mettre le doigt sur une chose ; c’est plus que cela. Vous pouvez dire que nous ne sommes pas aussi confiants devant le but et en défense, nous sommes un tout petit peu ouverts. Nous avons eu deux draps propres entrant aujourd’hui mais ensuite [conceded] deux buts.”

Liverpool revient à l’action avec un voyage aux Wolves (s’ouvre dans un nouvel onglet) en championnat samedi, avant d’accueillir Everton (s’ouvre dans un nouvel onglet) dans le derby du Merseyside neuf jours plus tard.