Andy Robertson dit que Jurgen Klopp a clairement indiqué que les choses devaient changer à Liverpool

Andy Robertson a déclaré à talkSPORT que Jurgen Klopp avait clairement indiqué que les choses devaient changer à Liverpool.

Les Reds se sont retrouvés avec juste un Community Shield à montrer pour une saison décevante où ils ont terminé cinquième de la Premier League, manquant le football de la Ligue des champions.

3 Liverpool a connu l’une de ses pires saisons sous Klopp Crédit : Getty

3 Robertson et ses coéquipiers sont conscients qu’ils n’étaient pas assez bons Crédit : Getty

Après avoir concouru jusqu’à la toute fin dans les quatre compétitions de la campagne précédente, ce fut une énorme baisse pour Liverpool, malgré la seule différence estivale étant le départ de Sadio Mane pour Darwin Nunez.

Les premières sorties dans les trois compétitions de coupe ont coïncidé avec une forme de ligue terrible, qui n’a été corrigée que par une séquence de sept victoires consécutives en fin de match.

Cette course a été déclenchée par Klopp faisant savoir à ses joueurs qu’ils devaient s’améliorer.

Interrogé sur le message du manager à ses stars alors qu’il partait pour les vacances d’été, Robertson a déclaré à Jim White de talkSPORT: « Je pense que ce message a commencé six à huit semaines avant la fin de la saison lorsque nous avons changé des choses et que nous cherchions toujours le la saison prochaine – le message a déjà commencé.

«Mais la pré-saison sera importante. Nous devons faire les choses correctement en termes de forme physique et tout ce genre de choses et nous préparer aussi bien que possible et tactiquement, je suis sûr que nous ferons également beaucoup de travail pour essayer de faire de nous une meilleure équipe et une équipe que peut concourir pour les trophées pour lesquels nous voulons concourir.

Robertson admet que Man City était tout simplement trop bon pour tout le monde alors qu’ils ont décroché un triple succès historique en Premier League, en Ligue des champions et en FA Cup.

Mais l’Ecossais pense que Liverpool reviendra bien et peut défier l’équipe de Pep Guardiola.

« City était une classe à part de toute la ligue la saison dernière », a-t-il ajouté.

3 Le présentateur de talkSPORT, Jim White, a discuté avec Robertson de la saison et de ce qui est à venir Crédit : @JimWhite

« Nous n’étions pas près de ça. Évidemment, au cours des quatre ou cinq dernières saisons, nous avons été l’équipe qui les a poussés, nous avons été l’équipe qui a essayé de rivaliser avec eux, mais cette saison, ils ont tout gagné.

« Ils ont remporté le triplé et à juste titre, ils étaient la meilleure équipe d’Europe à un kilomètre et méritent tous les applaudissements qu’ils vont recevoir. Mais nous ne pouvons pas nous concentrer sur les autres équipes, nous étions en dessous des normes que nous avons fixées pour nous-mêmes et c’est à nous d’essayer d’y revenir et si nous y parvenons, je pense que nous pouvons à nouveau réussir. »

Interrogé sur la façon dont n’importe qui peut faire tomber City de son piédestal, Robertson a insisté sur le fait qu’ils se concentreraient sur eux-mêmes.

« Nous devons revenir à notre meilleur et nous pensons que si nous revenons à notre meilleur niveau, nous pouvons rivaliser avec n’importe quelle équipe, mais si nous descendons en dessous de ces normes, nous savons que nous avons du mal », a-t-il déclaré.

« C’est ce que nous avons fait cette saison – nous sommes tombés en dessous des normes constantes que nous nous étions fixées au cours des cinq ou six dernières années et nous avons été punis pour cela. Nous devons faire face à cela et essayer de nous assurer que cela n’arrive pas. encore. »