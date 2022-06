Andy Robertson admet que l’Ecosse “ne s’est pas présentée” lors de la défaite en barrage de la Coupe du monde face à l’Ukraine | Nouvelles du football

Le capitaine écossais Andy Robertson admet que son équipe “ne s’est pas présentée” alors que l’Ukraine a mis fin à ses espoirs de Coupe du monde dans un Hampden Park chargé d’émotion.

L’attention du monde entier était sur le jeu en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février mais, malgré les distractions de ce conflit, lorsque l’attention s’est tournée vers le football, ce sont les visiteurs de Glasgow qui ont été les plus accomplis.

Le gardien écossais Craig Gordon, âgé de 39 ans, n’a tenu les visiteurs à distance que jusqu’à la 33e minute lorsque le skipper Andriy Yarmolenko a donné l’avantage à l’Ukraine et que Roman Yaremchuk a doublé l’avance d’une tête trois minutes après la pause.

Le milieu de terrain Callum McGregor a marqué un but à la 79e minute alors que les hommes de Steve Clarke se sont ralliés, mais c’était trop peu trop tard et le remplaçant ukrainien Artem Dovbyk a conduit dans un troisième échappée dans le temps supplémentaire pour réserver une place contre le Pays de Galles lors de la finale des barrages à Cardiff. le dimanche.

Robertson a dit Sports du ciel: “C’est extrêmement décevant car nous avons attendu longtemps pour ce match. Nos performances d’avant étaient vraiment bonnes mais pour être honnête, nous ne nous sommes pas vraiment présentés.

Temps forts de la demi-finale des barrages de la Coupe du monde entre l’Ecosse et l’Ukraine



“L’Ukraine s’est installée dans le match beaucoup plus rapidement que nous et ça a continué. Nous savions qu’ils allaient probablement être fatigués et c’était le cas, mais nous nous sommes donné du fil à retordre.

“Nous avons dû essayer de rester dans le match mais nous n’y sommes pas parvenus. Nous nous sommes laissés ouverts à la contre-attaque car nous devions pousser pour un but. Nous n’avons pas joué comme nous le voulions et malheureusement, c’est passé par nous.

“Après une campagne vraiment positive, nous nous sommes laissés tomber ce soir. Il nous a fallu 11 matchs pour en arriver là, après une campagne positive.

Image:

L’Ukraine est passée d’un barrage de qualification à la Coupe du monde pour la première fois à la cinquième tentative





“Terminer deuxième et obtenir un barrage à domicile, ça va faire mal. Nous devons réfléchir à ce soir et demain est un nouveau jour. C’est la Coupe du monde qui dure encore quatre ans et nous rêvons tous d’essayer de jouer dans ce grand tournoi et nous n’avons pas fait de performance pour justifier cela ce soir.

“Mais nous devons nous serrer les coudes. Nous savons qu’il y aura un examen minutieux à venir et nous savons que nous serons sous le feu car c’est ainsi, mais nous devons nous serrer les coudes en tant que groupe.

“Nous avons fait d’énormes progrès et il y aura un moment pour prendre du recul, mais ce soir n’est pas la nuit. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que nous sommes désolés pour les fans ici et à la maison de les avoir déçus, mais nous devrons simplement épousseter descendons et repartons.

Zinchenko: Nous rêvons d’être à la Coupe du monde

Le capitaine ukrainien Oleksandr Zinchenko a déclaré que son équipe rêvait d’atteindre la finale de la Coupe du monde et devait produire sa meilleure performance pour battre le Pays de Galles en finale des barrages.



Après leur première défaite en neuf matchs, l’équipe de Clarke doit maintenant se regrouper et se préparer d’une manière ou d’une autre pour le match d’ouverture de la Ligue des Nations contre l’Arménie à Hampden Park la semaine prochaine.

La soirée avait tant promis à l’Ecosse mais l’Ukraine, soutenue par environ 3 500 fans, méritait sa victoire après avoir commencé avec six joueurs qui n’avaient pas disputé de match de compétition en 2022.

Oleksandr Zinchenko était l’homme du match et l’arrière latéral de Manchester City a déclaré Sports du ciel: “Tout le monde connaît la situation en Ukraine et chaque match est comme une finale. Nous rêvons en tant qu’équipe d’être à la Coupe du monde.

Image:

L’Ukrainien Oleksandr Zinchenko serre la main de l’Ecossais Ryan Christie





“Nous avons encore un match, une finale de plus et nous devons le gagner. Sinon, ce match ne signifiera rien.

“L’Ecosse est une grande équipe et a des joueurs incroyables dans chaque ligne. Mais nous avons bien fait. Nous avons marqué trois buts et aurions pu en marquer plus.

“Le match contre le Pays de Galles va être énorme pour nous. Nous devons montrer notre meilleure performance dans nos vies et ensuite nous verrons ce qui se passera.”

Clarke : Nous ne pouvons pas oublier les progrès que nous avons réalisés

Le manager écossais Steve Clarke a déclaré que la meilleure équipe avait gagné après la défaite 3-1 de son équipe contre l’Ukraine en demi-finale des barrages de la Coupe du monde.



L’Écosse était invaincue en 12 matchs à domicile à Hampden Park avant ce match (W8 D4); L’Ukraine a mis fin à la plus longue invincibilité à domicile de l’Ecosse depuis mai 1978 (16 matchs).

Ils n’ont maintenant réussi à se qualifier pour aucun des six derniers tournois de la Coupe du monde depuis leur apparition à l’édition 1998. Entre 1974 et 1998, ils n’ont raté qu’un seul des sept tournois.

Le directeur Steve Clarke a déclaré Sports du ciel: “C’est une soirée décevante. Nous devons être honnêtes, la meilleure équipe de la soirée a gagné. Félicitations à l’Ukraine. Je leur souhaite bonne chance lorsqu’ils iront à Cardiff. Vous devez également souhaiter bonne chance aux Gallois. Jeu.

Image:

L’Ukrainien Artem Dovbyk célèbre après avoir marqué





“En première mi-temps, je ne pense pas que nous ayons assez joué, nous n’avons pas réussi à faire tomber le ballon. J’ai fait le changement à la mi-temps mais nous ne nous sommes pas donné la chance d’utiliser ce changement parce que nous étions très menés 2-0. au début de la deuxième mi-temps. Nous avons montré du caractère, nous avons essayé. John a raté une bonne occasion. C’est la nuit de l’Ukraine, pas celle de l’Écosse.

“C’est maintenant la nuit pour souffrir. Mais nous ne pouvons pas oublier les progrès que nous avons réalisés au cours des trois dernières années. Nous nous sommes qualifiés pour l’Euro 2020, nous sommes arrivés au stade des barrages pour la Coupe du monde. Nous pouvons être tristes ensemble pendant quelques jours, mais nous devons ensuite commencer à construire pour la prochaine campagne. Lorsque vous perdez un match de cette ampleur, cela fait mal.

Analyse : “L’Ukraine a fait passer l’Écosse pour piétonne”

Image:

L’Écosse n’a réussi à se qualifier pour aucun des six derniers tournois de la Coupe du monde depuis son apparition à l’édition 1998





Graeme Souness de Sky Sports :

“L’Ecosse s’est remise dans le match et dans les 20 dernières minutes, nous avons eu le droit de dire ‘si seulement…’ leur gardien n’a pas l’air d’être prêt à jouer à ce niveau mais pendant la majeure partie du match, nous étions second violon.

“Vous devez rendre hommage à l’Ukraine pour la façon dont elle est entrée dans la fosse aux lions et a performé.

“Nous pouvons souligner le blocage de McGregor sur le gardien de but qui aurait pu facilement entrer, McGinn doit marquer avec sa tête mais je pense que cela aurait créé une fausse image si nous avions obtenu quelque chose de ce match.

“L’Ukraine avait l’air d’une très bonne équipe et ils nous ont fait passer pour des piétons pendant la majeure partie de la première mi-temps. Ils auraient pu mettre le match au lit bien avant que la troisième n’entre.

“Zinchenko a dirigé le spectacle et je ne pense pas qu’il y ait eu de surprises dans ce que nous avons vu de lui ce soir. La façon dont il joue à Man City, il entre et sort du jeu en tant qu’arrière gauche et au centre du milieu de terrain.

“Quand il entre au milieu de terrain, c’est un très bon footballeur et il a été le catalyseur pour que l’Ukraine garde le ballon, le faisant passer quand le moment était venu.

“Il a joué comme un milieu de terrain chevronné. J’hésite à être dur avec l’Ecosse car nous jouons avec esprit, mais nous n’avions pas la qualité pour égaler l’Ukraine dans des domaines vitaux.

“Cela m’attriste de dire cela, mais nous n’étions tout simplement pas assez bons.”

Paul Lambert a estimé que l’Écosse n’avait pas commencé aussi bien qu’elle le devrait, mais l’Ukraine était excellente et méritait de passer et d’organiser une finale des barrages de la Coupe du monde contre le Pays de Galles.



Ally McCoist de Sky Sports :

“Soyons francs à ce sujet, l’Ukraine le méritait. Ils ont été cliniques – ils auraient pu être plus cliniques pour être honnête. L’Ukraine était meilleure que l’Écosse, qui a soufflé en seconde période quand elle est entrée en jeu. L’Écosse a marqué et mis l’Ukraine sous un peu de pression. Mais dans l’ensemble, rien à redire. La meilleure équipe a gagné.

“Je ne pense pas que l’occasion soit trop grande pour certains joueurs, je pense juste que c’est le fait brutal que l’Ecosse ait été battue par une bien meilleure équipe.

“Nous sommes une bonne équipe mais nous avons été battus ce soir par une très bonne équipe qui était meilleure que je ne le pensais.

“C’était une décision courageuse et audacieuse de jouer à deux devant, ce qui, je ne pense pas, a fonctionné pour nous. Lorsque vous faites cela, ils ont dominé le milieu du parc et ils l’ont très bien utilisé.

“Les deux joueurs partaient en haut du parc et descendaient dans des zones et étaient plus nombreux que nous au milieu. Ils étaient très intelligents et Zinchenko était le meilleur joueur du parc. Il était absolument exceptionnel.”

Et après?

Le Pays de Galles affrontera désormais l’Ukraine à Cardiff dimanche lors de la finale des barrages de la Coupe du monde. Le jeu est en direct Ciel Sports Football à partir de 16h, coup d’envoi 17h.