Andy Reid détaille de manière hilarante le menu de la Maison Blanche après la visite des chefs

Andy Reid est un connaisseur de la nourriture, partageant souvent ses réflexions sur les produits alimentaires et les recettes au fil des ans. Mais l’entraîneur des Chiefs de Kansas City a découvert quelque chose de nouveau lundi.

Quelques jours après la visite des chefs à la Maison Blanche pour célébrer leur victoire au Super Bowl LVII, Reid a été invité à critiquer la nourriture là-bas. Il a donné un aperçu complet, partageant qu’il y avait des repas qu’il n’avait jamais vus auparavant.

« Ils ont eu de bonnes choses », a déclaré Reid. « Ils avaient, je n’avais jamais eu ça auparavant, un sandwich au pain doré, au fromage grillé et au jambon sur lequel ils saupoudraient un peu de sucre en poudre. Je veux dire, c’était phénoménal. Il y en avait une abondance. Ensuite, ils avaient des doigts de poulet , des doigts de poulet exotiques pour démarrer. »

Ce n’était pas le seul article que la Maison Blanche avait que Reid n’avait jamais mangé auparavant.

« Et puis peut-être que la meilleure partie était qu’ils avaient, ce que je n’avais jamais vu auparavant, de petits carrés de la taille d’une bouchée du cœur de la pastèque », a déclaré Reid.

Reid s’est assuré de saluer la personne derrière ses repas à la Maison Blanche.

« Mon chapeau est allé au chef », a déclaré Reid. « Je suis revenu et je lui ai parlé. J’ai juste dit : « Vous êtes incroyables. Celui qui a coupé tout ça a eu la patience de le faire – chapeau à eux. » »

Cela semble être la première fois que Reid parle de fruits de toute nature lorsqu’il exprime son appréciation pour la nourriture au fil des ans. La plupart du temps, lorsque Reid parle de nourriture lors d’une conférence de presse ou d’un événement, il s’agit de cheeseburgers.

Après la victoire des Chiefs au Super Bowl LIV, Reid a déclaré lors d’une interview avec le réseau NFL qu’il allait « obtenir le plus gros cheeseburger que vous ayez jamais vu. Probablement le plus gros, peut-être un double », pour célébrer la victoire. .

Patrick Mahomes et Travis Kelce ont certainement gardé cela à l’esprit avant Noël l’année dernière. Après que les Chiefs aient remporté un match la veille de Noël, leurs deux meilleures stars ont offert à Reid une boîte à chaussures Nike contenant un cheeseburger à l’intérieur.

« Merci », a déclaré Reid à l’équipe. « Puissiez-vous tous recevoir un cadeau aussi génial que celui-ci ! Des cheeseburgers au paradis, bébé ! »

Il y a des aliments autres que les cheeseburgers que Reid apprécie également. Il a apparemment une recette spécifique de macaroni au fromage qu’il apprécie et qui comprend six fromages différents.

Un journaliste qui a découvert la recette de macaroni au fromage de Reid en 2018 l’a interrogé à ce sujet lors de la soirée d’ouverture du Super Bowl en février. Reid a apporté une modification à sa recette.

« Il y en a sept », a déclaré Reid à propos des différents types de fromages à utiliser. « Cinq c’est bien, mais sept c’est mieux. Je ne me souviens pas de tous. »

Reid a également comparé la nourriture à certains éléments du football ces dernières années. Avant le match de la ronde de division des Chiefs lors de la saison 2021, Reid a utilisé un dessert populaire pour exprimer à quel point il reste avide d’une victoire au Super Bowl.

« Si vous aimez le gâteau au chocolat et que vous en mangez un morceau, puis que vous en avez un qui pend devant votre visage, vous voudrez probablement le manger aussi », a déclaré Reid.

Quelques semaines auparavant, Reid avait fait une autre analogie alimentaire avec le football.

« J’aime la façon dont l’équipe travaille ensemble comme j’aime un gros morceau de côte de bœuf », a déclaré Reid en 2021.

Donc, s’il y a quelque chose à savoir sur Reid, il aime certainement sa nourriture et il ne se limitera pas non plus à un groupe alimentaire.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Chefs de Kansas City