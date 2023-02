Andy Reid appartient-il à l’entraîneur-chef de la NFL Mount Rushmore?

Le Super Bowl LVII approche à grands pas et l’entraîneur-chef des Chiefs de Kansas City, Andy Reid, vise à remporter son troisième championnat – le deuxième en tant qu’entraîneur-chef – en 31 ans de carrière dans la NFL.

Reid est à la tête de KC depuis 2013 et n’est qu’à trois ans de la victoire du Super Bowl LIV. Avant cela, il a passé 13 ans en tant qu’entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie, qui se trouvent être l’adversaire des Chiefs dimanche. Avant cela, il a passé huit ans à Green Bay, où il a remporté son premier Super Bowl avec les Packers en tant qu’entraîneur adjoint.

À l’approche du Super Bowl LVII (18 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports), Reid affiche un record de 247-138-1 en saison régulière et un record de 21-16 en séries éliminatoires, bon pour un pourcentage de victoires en carrière de 63,5 %. en tant qu’entraîneur-chef de la NFL.

Reid se classe cinquième de tous les temps pour les victoires en carrière et rejoint les grands du football Don Shula, Bill Belichick, George Halas et Tom Landry en tant que l’un des cinq entraîneurs de la NFL avec plus de 250 victoires combinées (saison régulière et séries éliminatoires). Reid a également 21 victoires en séries éliminatoires – la deuxième plus importante de l’histoire de la NFL – à son actif. Seul Belichick (31 ans) en a plus et aucun autre entraîneur-chef n’en a plus de 20.

La réalisation la plus impressionnante de Reid est peut-être qu’il est le premier entraîneur à mener deux franchises distinctes à 10 victoires ou plus en séries éliminatoires (11 avec KC, 10 avec Philly) et le seul entraîneur à avoir remporté plus de 100 matchs avec deux franchises différentes.

Cela dit, les réalisations actuelles de Reid sont-elles suffisantes pour le faire atterrir sur le mont Rushmore des entraîneurs de la NFL ?

Pas tout à fait, si vous demandez à Skip Bayless. Il a expliqué pourquoi Reid n’appartient pas encore à ses entraîneurs du Mont Rushmore de la NFL, et cela a tout à voir avec son temps passé à Philadelphie et combien Bayless pense que Reid a laissé dans le réservoir.

“Je ne le craignais pas [during his tenure in Philly] parce que [the Eagles] n’a jamais joué en défense de haut niveau”, a déclaré Bayless dans “Undisputed” de vendredi. ils sont venus jouer. Ils sont venus te frapper à la queue, et ils l’ont fait.

“Les équipes d’Andy étaient toutes fines. C’était généralement tout en attaque et un semblant de défense. … Je ne lui donne probablement pas assez de crédit depuis 10 ans maintenant à Kansas City – ils sont beaucoup plus au bord d’une dynastie que les Eagles semblent être si loin – [but] c’est difficile pour moi de le faire sauter sur le mont Rushmore parce qu’il n’est pas si vieux… et il [has] il reste beaucoup de football. Il pourrait y arriver.”

Une victoire contre les Eagles dimanche donnerait à Reid sa 248e victoire en carrière en tant qu’entraîneur-chef de la NFL. Cela lui laisserait trois victoires avant de dépasser Landry et de se classer parmi les quatre premiers des victoires en carrière.

