Andy Ngo est ATTAQUÉ et CHASSÉ à travers Portland par une racaille assoiffée de sang ANTIFA, Twitter libs RIRE à ce sujet – The Right Scoop

Être un journaliste indépendant faisant le travail que les vrais journalistes refusent de faire et ont peur de faire signifie que vous vous faites beaucoup d’ennemis. Lorsque ce travail expose les terroristes de la révolution marxiste insidieux, criminels, violents, anti-américains, antidémocratiques à Antifa, cela signifie que vous êtes en danger pour votre vie tout le temps. ‘

C’est également vrai pour tout non-antifa qui a la malchance de vivre à Portlandstan, aux États-Unis. Andy Ngo est les deux. Il vient de Portland et c’est le journaliste indépendant qui a été agressé physiquement à maintes reprises pour avoir dénoncé Antifa.

Ils ADMETTENT que c’est pourquoi ils le font. Ils aiment ça et en rient, tout comme les membres des médias. Riez-en. Mais hier soir, ce n’était pas une question de rire.

Comment ont-ils décidé que c’était Ngo ? Eh bien, ils l’ont profilé racialement bien sûr. Mais en continuant :

Ces tweets sont de Zane (🙄) Sparling, un journaliste du Portland Tribune. Il suffit de penser à tout ce qui s’est passé entre le premier tweet – lorsque des émeutiers vêtus de noir ciblent Andy et essaiment, – et le deuxième tweet, lorsque le journaliste le montre après avoir été pourchassé dans les rues par la bande de maraudeurs.

Zane a continué son rapport :

D’autres personnes qui se soucient réellement de ce comportement ont tweeté à ce sujet.

Plus de menaces de violence de la part d’Antifa je me demande si @Jack fera n’importe quoi cette fois pic.twitter.com/Sp8yQGLfgF

Voici une autre version du clip que j’ai partagé plus tôt de ce qui semble être Andy Ngo se cachant dans un hôtel à Portland après avoir été identifié et attaqué par Antifa pic.twitter.com/IUVqkGcE1L

Voici comment les bibliothèques réagissent en ligne.

Eh bien, on dirait qu’Andy Ngo a encore fait la tendance, cette fois pour… laissez-moi voir ici… Oh, je vois maintenant, il a menti abondamment sur « Fleeing the country », a essayé d’infiltrer une manifestation pour commencer à merde, s’est fait prendre, et a fini par se recroqueviller sous un bureau comme une petite garce pleurnicharde.

– Tristan Noel (@PerpetuityPhoto) 29 mai 2021