Andy Murray «va toujours dans la bonne direction» alors qu’il vise des progrès en 2023 | Actualités Tennis

Andy Murray dit qu’il se dirige toujours dans la direction qu’il souhaite alors qu’il cherche à rester occupé tout au long de la prochaine saison 2023.

L’ancien n ° 1 mondial a atteint les finales de l’ATP à Sydney et à Stuttgart, battant Stefanos Tsitsipas et Nick Kyrgios sur son chemin vers ce dernier, et a enregistré 26 victoires pour 19 défaites avant de terminer l’année au n ° 49 après être entré en 2022 au n ° 135.

La meilleure performance de Murray dans un tournoi majeur est survenue à l’US Open lorsqu’il a été arrêté par Matteo Berrettini en huitièmes de finale après des sorties au deuxième tour à l’Open d’Australie et à Wimbledon.

Alors que sa campagne s’est terminée sans titre, son activité a été un encouragement au milieu de l’attention constante portée à sa forme physique depuis la chirurgie de resurfaçage de la hanche en 2019.

“Quand vous avez été au sommet du jeu et que vous êtes arrivé au n ° 1, c’est toujours là que se trouve votre point de référence en termes de comment vous vous débrouillez”, a déclaré Murray au Podcast de la radio ATP Tennis.

“Donc à cet égard, ça a été assez moyen, mais au début de l’année, j’étais classé n ° 135 mondial et maintenant je suis dans les années 40. C’est un grand saut, donc ça a été OK cette année. Donc, pour un beaucoup de joueurs, ce serait vraiment positif.”

“J’aurais aimé faire mieux, et je n’ai pas l’impression d’avoir joué mon meilleur tennis cette année. Ça s’est bien passé cette année. J’espère que l’année prochaine je pourrai continuer à progresser.”

Murray en action contre le Russe Roman Safiullin lors de leur match de premier tour au tournoi de tennis Swiss Indoors en octobre





Murray a ajouté qu’il prévoyait de retourner en Floride avec son équipe pendant l’intersaison en vue de la nouvelle saison.

Le mois dernier, le joueur de 35 ans a présenté un calendrier chargé commençant par un tournoi en Australie avant le majeur de Melbourne avant de viser à retourner sur terre battue après avoir raté l’Open de France la saison dernière.

“Je veux juste continuer à progresser”, a-t-il déclaré. “Comme cette année, j’ai beaucoup progressé par rapport à ce que j’étais, si les choses commencent évidemment à reculer alors vous savez, si les performances ne s’améliorent pas ou physiquement vous savez, je me bats alors vous savez, je dois regarder les choses mais je suis toujours en train d’aller dans la direction que je veux être, j’ai des plans pour avoir une bonne année l’année prochaine.”