Andy Murray va sauter Roland-Garros et se concentrera désormais sur la préparation de Wimbledon | Nouvelles du tennis

Andy Murray a décidé de ne pas participer à l’Open de France de cette année

Andy Murray ne jouera pas à Roland-Garros après avoir décidé de se concentrer sur la saison sur gazon à la place.

L’ancien n ° 1 mondial, qui a eu 34 ans samedi, a fait son retour d’une blessure à l’aine subie dans son sommeil avant l’Open de Miami en mars, avec une semaine d’entraînement à Rome avec Diego Schwartzman et Novak Djokovic avant de disputer deux matchs de double aux côtés. Liam Broady.

On s’attendait à ce qu’il joue en simple dans l’un des tournois sur terre battue à Genève ou à Lyon la semaine prochaine, mais son nom était manifestement absent des deux matchs nuls.

Un porte-parole du tournoi de Genève a confirmé que Murray s’était vu offrir une wild card mais il l’a refusée.

Liam Broady et Andy Murray (à droite) ont joué dans l’épreuve de double masculin à Rome plus tôt cette semaine

Actuellement classé 123, Murray était entré en qualification pour le Grand Chelem à Roland Garros mais il aurait également pu recevoir un wild card s’il avait prouvé sa forme.

C’est encore un autre revers pour Murray, qui n’a disputé que trois matchs en simple au niveau de la tournée cette année.

Il est entendu qu’il ressent toujours un certain inconfort et qu’il est rentré chez lui à Londres pour plus de réadaptation et pour commencer à s’entraîner sur sa surface préférée, avec une remise en forme complète pour Wimbledon maintenant l’objectif clair.

Murray ne fera pas une apparition à Roland Garros cette année

Le prochain tournoi de Murray devrait être les championnats cinch au Queen’s Club à partir du 14 juin, bien qu’il y ait un événement ATP la semaine précédente à Stuttgart et un Challenger de deuxième niveau à Nottingham.

