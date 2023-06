Andy Murray toujours parmi l’élite à Wimbledon, insiste John McEnroe

John McEnroe pense qu’Andy Murray fait partie des 12 meilleurs joueurs masculins de Wimbledon et qu’il est suffisamment à l’aise sur l’herbe pour concourir pour une course en profondeur lors du tournoi.

« Je l’ai mis dans la douzaine de meilleurs joueurs qui comprennent ce qu’il faut pour concourir et bien faire sur gazon », a déclaré McEnroe. «Donc, à partir de cela seul, s’il obtient quelques pauses ici et là et se met en route, qui sait ce qui pourrait arriver? Gagner, c’est une grosse demande, mais on ne sait jamais.

Murray revient à Wimbledon après une curieuse saison sur gazon, après avoir choisi de participer à des événements Challenger consécutifs, gagnant à Surbiton et Nottingham. Lors de sa seule épreuve ATP sur gazon, Murray a perdu en deux sets face à Alex de Minaur au premier tour de Queen’s. De Minaur a atteint la finale, s’inclinant face à Carlos Alcaraz.

Cette défaite signifie que Murray, deux fois vainqueur en SW19, sera à nouveau sans tête de série et à la merci du tirage au sort de vendredi. McEnroe, triple champion de Wimbledon qui sera expert pour la BBC cette année, a déclaré qu’il pensait que tout progrès dépendrait de l’évitement d’un match nul difficile. Pourtant, McEnroe, 64 ans, est «étonné» par la présence continue de Murray sur la tournée malgré ses problèmes physiques.

John McEnroe s’est dit « étonné » par la présence d’Andy Murray en tournée malgré sa hanche métal. Photographie : Stéphane Cardinale/Corbis/Getty Images

« Je suis sûr qu’il a été inspiré par Novak [Djokovic] parce qu’ils ont le même âge [36] et regardez ce gars qui a l’air d’avoir 25 ans », a-t-il dit. « Alors ils font des choses folles maintenant avec le personnel médical – je ne savais même pas comment il jouait en premier lieu. Je suis donc étonné qu’il ait pu revenir et que la route ait été longue et difficile. Je le pousse à faire quelque chose.

Emma Raducanu sera une absente de haut niveau à Wimbledon alors qu’elle continue de se remettre d’une opération aux poignets et à la cheville, sa date de retour étant encore incertaine. McEnroe a déclaré qu’il était sympathique envers elle car elle a fait face à la pression qui l’a suivie depuis sa course en petits groupes au quatrième tour de Wimbledon il y a deux ans.

Emma Raducanu a subi une opération au poignet et à la cheville depuis sa dernière tournée en avril. Photographie : Instagram @emma Raducanu/Emma Raducanu/Reuters

« Vous ressentez pour elle, vous voulez qu’elle puisse sortir et profiter du processus, du voyage qui se déroule. Elle a remporté un majeur, ce que 99% des joueurs ou plus ne peuvent pas dire, mais vous ne voulez pas non plus être cette merveille à coup unique. Cela va donc être un long chemin de retour parce qu’elle doit recommencer d’une certaine manière.

Cette semaine a été marquée par le retour des joueurs russes et biélorusses au All England Club afin de s’entraîner avant Wimbledon après avoir été interdits l’année dernière en raison de l’invasion russe de l’Ukraine. McEnroe dit qu’il ne se souvient d’aucune période aussi chargée politiquement que celle-ci depuis ses débuts en 1977.

« Dire que cela a été difficile pour beaucoup de gens, pour de nombreuses raisons différentes, serait un euphémisme incroyable. Et [it’s been difficult to know] comment gérer cela, comme le All England Club a tenté de le faire l’année dernière », a-t-il déclaré.

« Maintenant, ils essaient de changer de vitesse et tout le monde essaie de comprendre cela, ce qui a été extrêmement difficile. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, honnêtement. C’est sans précédent à bien des égards. Je ne peux penser à rien qui soit même à distance proche.