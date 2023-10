Andy Murray subit une défaite au premier tour au Shanghai Masters alors que Jannik Sinner remporte le titre de l’Open de Chine | Actualités tennistiques

Andy Murray a subi une autre défaite au premier tour en étant battu par Roman Safiullin 6-3 6-2 au Masters de Shanghai, alors que Jannik Sinner remportait le titre de l’Open de Chine.

Murray, qui a été éliminé prématurément de l’Open de Chine par Alex De Minaur, a perdu son premier match de service et a ensuite raté des occasions de revenir rapidement alors que Safiullin prenait une avance de 2-0.

C’est le Russe qui a ensuite saisi l’occasion suivante de break, ce qui lui a permis de remporter le premier set 6-3.

Murray n'a pas pu s'empêcher de se balancer de haut en bas sur la chaise de l'arbitre pendant l'entraînement du Masters de Shanghai.



Murray a cherché à se regrouper pour le deuxième set, mais Safiullin – de retour en action pour la première fois depuis qu’il a atteint la finale de l’Open de Chengdu – est resté sur le devant de la scène.

Une autre pause précoce a permis au Russe de prendre l’avantage 2-0, et bien que Murray, qui a remporté le tournoi de Shanghai à trois reprises, ait rapidement reculé, il n’a ensuite pas réussi à conserver son service pour donner à Safiullin une avance de 3-1.

Murray a continué à faire preuve de frustration, jurant alors qu’un autre appel de ligne marginale était contre lui lors du septième match.

Ce n’était qu’une question de temps avant que Safiullin ne remporte la victoire, et il s’est vu offrir une première occasion de balle de match lorsque Murray a envoyé un retour de coup droit de routine dans le filet.

Alors que Murray avait remonté le terrain après son service, Safiullin a envoyé un retour en profondeur, qui a été annulé – mais un examen a montré que le ballon était tombé juste à l’arrière de la ligne de fond.

Au prochain tour, Safiullin affrontera à nouveau Alexander Zverev, le numéro 10 mondial allemand l’ayant battu en trois sets en finale de l’Open de Chengdu le mois dernier.

Sinner bat Medvedev et s’impose à Pékin

Sinner a fait preuve de détermination pour remporter son troisième titre de l’année et son neuvième au classement général avec une victoire 7-6 (7-2) 7-6 (7-2) sur la deuxième tête de série Daniil Medvedev en finale de l’Open de Chine.

L’Italien est entré dans l’affrontement après avoir perdu contre Medvedev lors de ses six rencontres précédentes, dont deux plus tôt cette saison en finale de Rotterdam et de Miami, mais l’Italien a suivi le rythme de son adversaire et a scellé le premier set via un tie-break.

Les deux joueurs ont porté des coups brutaux depuis la ligne de fond et se sont lancés dans leurs jeux de service dans le set suivant, avant que Sinner, 22 ans, n’élève à nouveau son niveau au tie-break pour remporter une victoire mémorable à Pékin.

« Cela signifie beaucoup », a déclaré Sinner à propos de sa victoire qui faisait suite à celle contre Carlos Alcaraz en demi-finale. « Beaucoup de travail.

« J’avais l’impression d’être préparé pour ce match aujourd’hui. J’ai perdu plusieurs fois contre lui. C’est génial, surtout quand on bat un joueur contre lequel on n’a jamais gagné et ce fut une semaine positive.

« J’ai dû surmonter des défis difficiles et je suis très fier de moi et de la façon dont j’ai géré les situations. Cela a été génial. »

Sinner deviendra le deuxième Italien de l’histoire du classement ATP (depuis 1973) à se classer parmi les cinq premiers lorsque la dernière liste sera publiée et égalera le classement de quatre d’Adriano Panatta, obtenu en août 1976.

Pendant ce temps, le Britannique Neal Skupski et son partenaire néerlandais Wesley Koolhof ont été battus en finale du double masculin, s’inclinant 6-7 (12-14) 6-3 10-5 contre Ivan Dodig et Austin Krajicek.

