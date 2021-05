Andy Murray s’entraînera avec Novak Djokovic et Diego Schwartzman à Rome avant le retour d’une blessure

Le Britannique Andy Murray s’entraînera dimanche avec le numéro un mondial Novak Djokovic et l’Argentin Diego Schwartzman à Rome dans le cadre de son intention de revenir sur l’ATP Tour après un licenciement pour blessure.

Murray, triple champion du Grand Chelem, qui est tombé à 123 au classement mondial après de longues mises à pied pour blessure en raison de chirurgies de la hanche, espère recevoir une wild card pour jouer dans l’un des événements ATP à Genève ou à Lyon à partir du 17 mai. .

Murray a joué pour la dernière fois à l’Open de Rotterdam où il a été battu par le Russe Andrey Rublev le 3 mars avant de se retirer de l’Open de Miami plus tard ce mois-là en raison d’une blessure à l’aine.

Le joueur de 33 ans a déclaré que les analyses révélaient que la blessure ne semblait pas grave et qu’il se rendrait à Rome samedi pour s’entraîner avec les meilleurs joueurs qui participent à l’Open d’Italie.

« Dimanche, j’ai un court réservé avec (Diego) Schwartzman puis Novak dans l’après-midi », a déclaré Murray.

«Je veux jouer contre des joueurs de plus haut niveau possible parce que je pense que cela m’aidera à améliorer mon jeu plus rapidement.»

L’Ecossais a déclaré qu’il ne savait pas s’il recevrait une wild card pour l’Open de France, qui devrait débuter à Paris le 30 mai.

«Cela ne me dérange pas s’ils ne veulent pas me donner une wild card, c’est très bien, ils peuvent les donner à qui ils veulent», a déclaré Murray, qui n’a disputé que trois tournois cette année.

«Cela rend la planification un peu compliquée, mais nous devrions le découvrir dans la semaine prochaine.»

