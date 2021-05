Andy Murray se rend sur le terrain d’entraînement avec Novak Djokovic au Foro Italico de Rome | Nouvelles du tennis

Andy Murray (à droite) s’entraîne avec Novak Djokovic au Foro Italico de Rome lundi

Andy Murray a poursuivi sa tentative de revenir à la forme physique à temps pour l’Open de France du mois prochain après s’être entraîné avec le n ° 1 mondial Novak Djokovic à Rome.

Murray, vice-champion de Djokovic à Roland Garros en 2016, n’est pas assuré d’une place dans le tableau principal via un wild card cette année après avoir subi une blessure à l’aine qui l’a mis à l’écart depuis début mars.

La blessure l’a empêché de participer à l’Internazionali BNL d’Italia cette semaine dans la capitale italienne, bien que le Britannique, qui est tombé à 123 au classement mondial, espère recevoir une wild card pour jouer dans l’un des événements ATP à Genève. ou Lyon à partir du 17 mai.

L’Ecossais a déclaré qu’il jouerait les qualifications à Paris dans le but de gagner une place dans le tableau principal.

Murray a pris le court avec l’Argentin Diego Schwartzman à Rome dimanche et le joueur de 33 ans était de retour en frappant des balles sur la terre avec Djokovic lundi.

Djokovic a donné une évaluation encourageante des perspectives de Murray pour son dernier retour après leur coup.

« J’étais très heureux de le voir. Je ne l’ai pas vu depuis un moment, et c’était génial de le frapper », a déclaré Djokovic, qui a une semaine de moins que Murray et qui est un rival depuis ses débuts.

« Je pensais qu’il jouait très bien sur le court. Il bouge bien compte tenu de la terre battue, qui n’est pas la meilleure surface pour ses hanches.

« Mais, compte tenu de ce qu’il a vécu ces derniers temps, je pense qu’il semble qu’il se sent bien sur le terrain. C’est ce qu’il dit, et c’est ce que cela apparaît sur le terrain lui-même.

« Nous avons eu une belle conversation et nous avons aussi ri sur le court. C’était tout simplement génial. Cela nous a rappelé le bon vieux temps où nous passions beaucoup de temps sur le terrain ensemble, que ce soit à l’entraînement ou à jouer les uns contre les autres. «

Murray n’a pas disputé de match compétitif depuis mars

Le double champion de Wimbledon a joué pour la dernière fois à l’Open de Rotterdam où il a été battu par le Russe Andrey Rublev le 3 mars avant de se retirer de l’Open de Miami plus tard dans le mois en raison d’une blessure à l’aine.

Les scans ont révélé que la blessure ne semblait pas grave et il a pris un vol pour l’Italie pour s’entraîner avec des joueurs qui participent à l’événement Masters 1000.

L’ancien n ° 1 mondial s’entretient avec l’entraîneur Jamie Delgado lors de sa séance d’essais avec Djokovic

« Je veux jouer contre des joueurs de plus haut niveau possible parce que je pense que cela m’aidera à améliorer mon jeu plus rapidement », a déclaré Murray.

S’exprimant quant à savoir s’il recevra un wild card pour Roland-Garros, qui doit débuter à Paris le 30 mai, il a déclaré: « Ça ne me dérange pas s’ils ne veulent pas me donner un wild card, c’est bien, ils peuvent les donner à qui ils veulent.

« Cela rend la planification un peu compliquée, mais nous devrions le découvrir dans la semaine prochaine. »

