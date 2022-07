Andy Murray se qualifie pour les quarts de finale du Hall of Fame Open après avoir battu Max Purcell ; boite hors du terrain avec blessure | Actualités Tennis

Andy Murray a battu Max Purcell pour se qualifier pour les quarts de finale du Hall of Fame Open

Andy Murray est venu d’un set et d’une panne pour battre le champion du double de Wimbledon Max Purcell et se qualifier pour les quarts de finale du Hall of Fame Open.

Le double champion de Wimbledon, qui prolonge sa saison sur gazon en disputant cet événement discret à Newport, regardait le baril contre le numéro 202 mondial, traînant 6-4 2-0.

Mais Murray, qui était furieux avec quelques appels de ligne douteux tout au long, n’est rien sinon un combattant et a de nouveau montré son esprit célèbre pour gagner 12 des 13 prochains matchs et sceller une victoire 4-6 6-2 6-1 sur l’Australien.

Cependant, il semblait s’être blessé dans le deuxième set et boitait fortement à la fin du match, ce qui freinerait ce qui aurait été des ambitions réalistes d’aller encore plus loin dans un tournoi qui manque la plupart des plus grands noms sur la tournée, avec le numéro neuf mondial Felix Auger-Aliassime en tête de série.

La troisième tête de série, Alexander Bublik, est la prochaine dans les huit derniers si Murray est en forme.

Cela aurait pu être une journée de travail beaucoup plus courte pour le joueur de 35 ans s’il avait converti quatre points de rupture lors du premier match de service de Purcell.

L’Australien a cependant tenu bon, puis a disputé quatre autres matchs successifs pour mener 5-1 dans le premier set.

Murray s’est battu et a remporté les trois matchs suivants avant que Purcell ne serve finalement le set pour le prendre 6-4.

Lorsque l’Écossais a été breaké lors d’un premier match marathon du deuxième set, l’écriture a regardé sur le mur, surtout lorsque Purcell a consolidé le break pour monter 2-0.

Mais son instinct de combat est venu au premier plan, prenant le contrôle total du match, remportant 12 des 13 matchs suivants pour remporter la victoire.