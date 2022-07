Andy Murray se classe parmi les 16 derniers à l’Open du Temple de la renommée de l’ATP

Le Britannique Andy Murray s’est qualifié mardi pour le deuxième tour de l’Open du Temple de la renommée de l’ATP avec une défaite 6-2, 6-0 contre l’Américain Sam Querrey.

Dans des conditions venteuses, l’Écossais de 35 ans a remporté les 10 derniers matchs, profitant de ses six occasions de balle de break pour avancer en 54 minutes sur Querrey, 281e classé.

“C’était des conditions vraiment horribles pour jouer au tennis, pour bien jouer, si venteux et difficile”, a déclaré Murray.

“Je suis désolé, peut-être que le tennis n’était pas très amusant à regarder, mais nous faisons de notre mieux compte tenu des conditions.”

A LIRE AUSSI | La légende de Manchester United Wayne Rooney nommé entraîneur-chef de DC United

Murray, sixième tête de série, jouera ensuite pour une place en quart de finale dans l’épreuve sur gazon contre le wild card australien Max Purcell, 202e classé, qui a évincé le Français Adrian Mannarino 6-3, 1-6, 7-5.

Le numéro 52 mondial Murray s’est amélioré à 8-2 de tous les temps contre Querrey, qui avait remporté sa dernière rencontre précédente lors d’un quart de finale de Wimbledon en cinq sets en 2017.

Murray a remporté sa première rencontre à 19 ans au deuxième tour à Newport en 2006.

“C’est incroyable d’être de retour ici et de jouer à nouveau sur ce terrain après 16 ans”, a déclaré Murray.

“Il s’est passé beaucoup de choses pendant cette période, quatre enfants et mariés et tout ça.”

Ce “truc” comprend la victoire à l’US Open 2012, les titres de Wimbledon 2013 et 2016 et l’or olympique en 2012 et 2016.

“Vous ne savez jamais à quel point vous êtes proche de la fin, mais je suis conscient que j’approche de la fin de ma carrière”, a déclaré Murray.

“Je veux donc tirer le meilleur parti de chaque match de chaque tournoi auquel je participe.”

Après un premier échange de breaks, Murray a de nouveau breaké Querrey pour un avantage de 4-2, puis a tenu et breaké à nouveau lorsque Querrey a envoyé un revers large pour prendre le premier set après 31 minutes avant de dominer le second.

Murray espère jouer suffisamment bien lors des événements à venir pour décrocher une place de tête de série à l’US Open.

“C’est un de mes grands objectifs ces prochaines semaines”, a déclaré Murray.

« J’ai mieux joué ces derniers mois. Mais si vous voulez avoir des courses profondes dans les plus grands tournois, il est utile d’avoir une tête de série, donc je ferai de mon mieux pour le faire.

“Un match plus serré aujourd’hui. En espérant une bonne course ici.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.