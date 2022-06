Andy Murray riposte pour battre James Duckworth au premier tour de Wimbledon | Actualités Tennis

Andy Murray est revenu après avoir perdu le premier set contre James Duckworth à Wimbledon pour gagner en quatre

Andy Murray s’est remis de la chute du premier set pour battre James Duckworth et atteindre le deuxième tour à Wimbledon.

Le double champion Murray a été obligé de travailler dur par le numéro 74 mondial Duckworth avant de passer par 4-6 6-3 6-2 6-4 sous un toit fermé sur le court central.

Murray affrontera ensuite l’ancien demi-finaliste de Wimbledon John Isner, qui a eu besoin de cinq sets pour battre le qualifié français Enzo Couacaud.

Murray jouait pour la première fois depuis qu’il s’était blessé à l’abdomen lors de la finale de l’Open de Stuttgart plus tôt ce mois-ci. L’ancien n°1 mondial n’a montré aucune gêne physique, mais a été fortement poussé par Duckworth, notamment en début de match.

Plus à venir….

