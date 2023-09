Andy Murray révèle les funérailles de sa grand-mère disparue après avoir scellé la victoire épique de la Coupe Davis pour la Grande-Bretagne | Actualités tennistiques

Andy Murray, ému, a fondu en larmes à la fin d’une victoire épique en Coupe Davis contre le débutant suisse Leandro Riedi après avoir révélé qu’il avait raté les funérailles de sa grand-mère pour jouer dans le match nul.

Murray a eu besoin de tout son talent pour remporter une victoire 6-7 (7) 6-4 6-4 en trois heures et 10 minutes à l’AO Arena de Manchester, donnant à la Grande-Bretagne une avance de 1-0 sur la Suisse.

À la fin de ce qui avait été un entretien léger sur le terrain, l’Écossais s’est étouffé, révélant l’importance supplémentaire de sa victoire.

« Aujourd’hui est un jour difficile pour moi, c’est l’enterrement de ma grand-mère aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Je suis désolé pour ma famille de ne pas pouvoir être là mais grand-mère, celui-ci est pour toi. »

Murray est ensuite retourné à son banc où il s’est assis en sanglotant dans sa serviette.

Image:

Murray était ému après avoir traversé le concours de trois heures et 10 minutes





Cela a rendu ses efforts encore plus impressionnants pour traverser une autre bataille longue et tendue.

Murray n’avait perdu que trois de ses 35 matchs en simple précédents dans la compétition et jamais contre un joueur classé aussi bas que le numéro 152 mondial Riedi, mais le joueur de 21 ans au grand succès a produit une performance bien au-dessus de cela.

Après avoir vu son pari d’affronter les débutants Jack Draper et Dan Evans largement récompensé lors de la victoire de mercredi contre l’Australie, le capitaine Leon Smith a fait usage de ses options en nommant Murray et Cameron Norrie comme joueurs en simple ici.

Le bilan de 0-5 d’Evans contre Wawrinka a peut-être joué un rôle dans sa réflexion, peut-être avec la prudence de ne pas surjouer Draper compte tenu de sa fragilité physique cette année.

Murray a joué en simple contre le Kazakhstan au même stade l’année dernière, mais seulement une fois que la Grande-Bretagne était déjà éliminée, ce qui en fait son premier match en simple en direct dans la compétition depuis 2019 et seulement son deuxième en sept ans.

Image:

Murray a dédié sa victoire à sa défunte grand-mère





La Suisse a également créé la surprise en choisissant Riedi devant son numéro deux Dominic Stricker, et Murray a admis que cela l’avait renversé alors qu’il se préparait à affronter un gaucher.

Après avoir négocié un premier match de 11 minutes, l’Écossais a immédiatement cassé son service et a eu l’occasion de prendre une avance de 4-0.

Cependant, il n’a pas pu le supporter et Riedi s’est frayé un chemin dans la compétition, commençant à causer des problèmes croissants à Murray avec son gros coup droit et ses tactiques agressives.

Ils lui ont valu un break lorsque l’Écossais a servi pour le set à 5-3, et Murray n’a ensuite pas pu prendre deux points de set dans le tie-break, Riedi convertissant sa première opportunité avec son 22e vainqueur.

Le jeune Suisse, qui n’avait jamais battu un joueur du top 50 auparavant, avait la queue levée et Murray a donné un coup de pied dans son sac de frustration après avoir échoué à break dans le troisième jeu du deuxième set.

Il a finalement réussi à percer à 3-3 lorsque Riedi a commis une double faute, mais le joueur de 21 ans a laissé son adversaire cloué sur place avec une série de retours fulgurants.

Sans se laisser décourager, Murray a organisé une autre pause et cette fois s’y est accroché avec une sombre détermination pour égaliser le match.

Le joueur de 36 ans a été dans des situations similaires des centaines de fois au cours de sa carrière et finalement l’expérience l’a emporté, même si c’était encore serré, Murray claquant sa raquette sur le terrain après avoir donné un break précoce dans la décision.

Cependant, il s’est à nouveau cassé pour mener 3-2 et a anéanti les espoirs de retour de Riedi en remportant sa première balle de match avec un as.

Murray a déclaré : « C’est évidemment incroyable de s’en sortir, cela aurait facilement pu se passer dans l’autre sens.

« C’était ridicule les tirs qu’il réussissait, des retours incroyables, incroyables. J’ai continué à me battre et j’ai essayé de rester concentré et j’ai réussi à renverser la situation. »