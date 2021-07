Andy Murray réprimande Boris Johnson pour une augmentation de salaire « pathétique » de 1% au NHS

La star du tennis Andy Murray s’est jointe à la condamnation du gouvernement pour l’augmentation de salaire « pathétique » de 1% accordée aux travailleurs du NHS, quelques instants après avoir remporté une victoire épuisante au deuxième tour en cinq sets à Wimbledon.

Répondant aux questions après le match, il a déclaré qu’il était « fantastique » que de nombreux agents de santé de première ligne et d’autres personnalités clés de la pandémie aient été reconnus en étant invités aux championnats.

« Je pense que tout le pays a en quelque sorte réalisé à quel point ils sont tous importants et n’avaient peut-être pas la reconnaissance qu’ils méritent probablement jusqu’à présent », a déclaré Murray.

«Alors, oui, c’est fantastique qu’ils aient pu venir et regarder une partie du tennis. J’espère qu’ils pourront en profiter et, oui, j’espère que les politiciens pourront se rendre compte qu’ils méritent plus que ce qu’ils sont payés en ce moment.

« Je pense, qu’est-ce que c’est, ils ont eu quelque chose comme une augmentation de salaire de 1% ? C’était pathétique. Donc, oui, ils méritent évidemment beaucoup plus que cela. Ils ont fait un travail incroyable pour nous aider à traverser la pandémie. »

Le Premier ministre Boris Johnson a insisté en mars sur le fait que l’augmentation de salaire de 1% allouée au personnel du NHS était autant que le gouvernement pouvait se permettre au milieu des temps financièrement difficiles de la pandémie, bien que le parti travailliste ait déclaré qu’il allait à l’encontre d’une promesse du gouvernement faite l’année dernière pour une augmentation de salaire de 2,1% .

Avec la reprise de Wimbledon cet été après avoir été annulé l’année dernière, les officiels du tournoi ont été applaudis pour avoir invité diverses personnes qui ont été à l’avant-garde de la lutte contre la pandémie.

À l’intérieur du court central lundi, Dame Sarah Gilbert de l’Université d’Oxford – co-créatrice du vaccin Oxford-AstraZeneca – a été ovationnée par la foule lors de l’annonce de sa présence. Le collègue d’Oxford, Sir Andrew Pollard, un autre co-créateur du vaccin, était également présent lundi.

Une ovation a également été donnée à Hannah Ingram, fille du capitaine Sir Tom Moore, qui a collecté l’année dernière 33 millions de livres sterling pour le NHS.

L’annonceur du tribunal central a déclaré que le personnel des soins intensifs du NHS était également présent, ainsi que des travailleurs clés de Transport for London et d’autres « travailleurs inspirants » qui ont contribué à la bataille contre la pandémie en Grande-Bretagne, tandis que plus de chiffres seraient reconnus pendant la quinzaine de Wimbledon.

Murray, le double champion du tournoi en proie à des blessures, a atteint le troisième tour d’un Grand Chelem pour la première fois en quatre ans grâce à sa victoire en cinq sets sur l’Allemand Oscar Otte.

Interrogé sur l’autre obsession actuelle du pays – l’Euro 2020 – Murray, 34 ans, habitant du Surrey, a mis ses racines écossaises de côté pour souhaiter bonne chance à l’Angleterre.

« C’est une excellente occasion pour l’Angleterre de remporter une compétition majeure pour la première fois depuis longtemps », a-t-il déclaré. « J’espère qu’ils pourront le faire. »