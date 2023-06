Andy Murray remporte le trophée Surbiton et remporte son premier titre à domicile en sept ans | Actualités Tennis

Andy Murray a remporté le trophée Surbiton et a remporté son premier titre sur gazon depuis sa victoire à Wimbledon en 2016, battant Jurij Rodionov en deux sets lors de la finale dimanche.

Murray a poursuivi sa belle forme lors du tournoi en battant l’Autrichien Rodionov 6-3 6-2 pour lui valoir une position de tête de série à Wimbledon le mois prochain, le joueur de 36 ans visant maintenant un troisième titre lors de son Grand Chelem à domicile.

Après avoir battu l’Australien Jordan Thompson lors des demi-finales de samedi, Murray a présenté une puissante collection de tirs qui a démantelé Rodionov en un peu plus d’une heure.

Les deux hommes ont été soumis aux températures élevées de Surbiton, mais ont maintenu un niveau d’énergie élevé alors qu’ils se bousculaient pour prendre la tête lors d’une ouverture compétitive sur le court central.

Le service de Murray était une arme vitale ce jour-là et il a ramassé des as cruciaux au début pour punir Rodionov, qui traînait 5-3 alors que son adversaire cherchait à prendre une avance d’un set.

Murray a terminé le premier set et a montré des signes de son mieux grâce à sa sélection de tirs complexe qui a poussé son adversaire à se précipiter sur le gazon et à payer un prix exorbitant dans des conditions étouffantes.

Et l’ancien numéro 1 mondial, qui était soutenu par une foule fervente de Surbiton, a commencé à punir l’Autrichien avec des coups droits élégants qui ont forcé des erreurs alors qu’il s’accrochait plus fermement à la cravate.

Murray a mené le deuxième set 3-1 mais la persévérance de Rodionov est apparue au premier plan alors que Murray commençait à laisser échapper des gémissements frustrés alors que le visiteur cherchait un moyen de revenir en finale.

Mais la tête de série n ° 2 a continué à bombarder Rodionov avec une série de services de qualité juste avant une forte averse suspendue, qui a offert un répit bien mérité aux deux joueurs après que les températures aient atteint 29 degrés.

Le jeu a repris près de trois heures plus tard et Murray s’est rapidement réaffirmé sur le Rodionov non classé, remportant un quatrième match qui l’a mis à une distance touchante du trophée.

La pluie n’a pas réussi à atténuer l’esprit de la foule de Surbiton et l’excitation a commencé à grandir alors qu’ils ont vu Murray à la vitesse supérieure sur l’herbe à quelques semaines de Wimbledon.

Murray a envoyé des services plus punitifs, ce qui a encore mis en évidence le fossé entre lui et Rodionov alors que l’Écossais a remporté une victoire bien méritée.