Andy Murray pressenti pour jouer à Wimbledon cet été par le grand double Bob Bryan | Actualités Tennis

Andy Murray a été pressenti “pour avoir un grand” Wimbledon cet été par le grand double Bob Bryan, qui a subi la même opération à la hanche que l’Ecossais.

Lorsque Murray réfléchissait à l’opportunité de subir l’opération de resurfaçage il y a quatre ans, sa principale référence était l’Américain Bryan, qui avait subi la même opération l’année précédente.

Cela a donné à Bryan une année supplémentaire et un peu sur le terrain, le 23 fois champion du Grand Chelem prenant finalement sa retraite en 2020 à l’âge de 42 ans.

Bryan a déclaré à propos de l’opération: “C’était vraiment la seule option. Et je pense que c’était un dernier recours. Je pense que c’était aussi le cas d’Andy. Qu’avez-vous à perdre à ce stade? Vous êtes à peu près radié .

“Pour moi, cela m’a juste donné de nouveaux objectifs et quelque chose sur quoi travailler. Pour Andy, il le fait sur le court de simple, ce qui est une situation complètement différente. Mais je lui ai dit, pour le double, ce serait bien.

“Pour les célibataires, je ne sais pas, c’est à vous de montrer la voie là-bas. Et il le fait à merveille.”

Bryan a minimisé son influence sur la chirurgie de Murray en disant: “Il le sait beaucoup mieux que moi. Je n’ai regardé aucune vidéo YouTube avant d’y aller. J’ai juste dit:” Coupez-le et allons-y “.

“Il connaissait chaque petite partie de la procédure et il avait déjà parlé à tous les athlètes qui l’avaient avant.”

C’est le genre d’approche médico-légale que Murray a appliquée à toute sa carrière et qui, quatre ans après l’opération, lui permet d’envisager une bonne saison.

Il a la meilleure équipe de mecs au monde derrière lui et il travaille dur et il fait des recherches et personne n’est plus intelligent que lui. Je pense que vous allez voir quelques bonnes années de lui venir.

Bryan, qui joue dans l’événement des légendes de l’Open d’Australie, faisait partie de ceux qui ont été pris dans le drame de la semaine remarquable de Murray à Melbourne Park, le joueur de 35 ans ayant passé 10 heures et demie sur le terrain lors de victoires contre Matteo Berrettini et Thanasi. Kokkinakis avant de tomber de peu contre Roberto Bautista Agut.

“C’est à peu près l’histoire de la semaine, à mon avis”, a déclaré Bryan. “Il y a quatre ou cinq ans, comme il l’a écrit sur son Instagram, on lui a dit qu’il ne jouerait plus jamais au tennis professionnel.

“Maintenant, il joue les matchs les plus physiques de la semaine et le soutient avec une récupération incroyable.

“J’ai parlé à [Murray’s coach] Ivan Lendl, j’ai dit, ‘Comment va la hanche ?’ Il est comme, ‘Pas de problème du tout’. Et c’est ce que je ressens : la hanche chirurgicale, il n’y a aucun problème.

“Le plus important est de trouver l’équilibre parce que vous avez une nouvelle hanche et une ancienne hanche et comment votre corps s’y habitue et comment se sent le bas du dos. Je pense que c’était un ajustement pour lui au début, mais il est l’ai compris.

“Il a la meilleure équipe de gars au monde derrière lui et il travaille dur et il fait de la recherche et personne n’est plus intelligent que lui. Je pense que vous allez voir de bonnes années de lui arriver.”

Image:

Murray est double champion du simple masculin de Wimbledon





Bien que déçu de perdre au troisième tour, Murray a quitté Melbourne avec un sentiment positif quant à son jeu et à sa forme physique.

Il ne fait aucun doute que jouer fort à Wimbledon, où la surface le favorise le plus, sera le grand objectif de la saison de Murray.

Bryan a ajouté: “Il a joué une carrière très physique, il n’a pas les armes les plus énormes et il a beaucoup couru, tout comme [Rafael] Nadal l’a fait.

“Je pense qu’il va faire un super Wimbledon. Il sait jouer sur gazon et je pense que c’est là qu’il veut vraiment faire des dégâts.”