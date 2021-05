Andy Murray prépare son dernier retour pour tenter de mettre des problèmes de blessures derrière lui à l’approche de Roland-Garros | Nouvelles du tennis

Andy Murray est hors de combat depuis mars en raison d’une blessure à l’aine

Andy Murray prévoit de faire son dernier retour dans un peu plus d’une semaine alors qu’il cherche à mettre plus de problèmes de blessures derrière lui.

L’Écossais est à l’écart depuis qu’il a développé une douleur à l’aine pendant son sommeil avant l’Open de Miami en mars, ce qui porte un autre coup à ses efforts pour revenir au sommet du match.

Les scans n’ont pas été concluants, mais Murray a pu s’entraîner à Londres pendant la plupart des dernières semaines et se rendra à Rome samedi pour une semaine d’entraînement avec les plus grands noms du sport.

Il espère alors recevoir un wild card pour l’un des tournois ATP à Genève ou à Lyon la semaine suivante avant de disputer l’Open de France, qui débute le 30 mai.

Murray a déclaré à propos de sa blessure: «Quand je suis rentré de Miami, j’ai subi un processus de scans. Ils ne montraient rien de grave mais j’avais toujours des douleurs.

«J’ai dû faire pas mal de travail dans le gymnase pour corriger certains déséquilibres et le manque d’amplitude de mouvement. J’y travaille depuis quelques semaines, mais le positif est que j’ai pu pratiquer à peu près depuis que je est revenu.

« Les cinq ou six derniers jours, il y a eu une nette amélioration. J’ai joué des points les quatre derniers jours et il n’y a pas eu de douleur résiduelle au réveil. »

Murray a été très à court de match play au cours des 18 derniers mois en raison d’une série de problèmes de blessures insignifiants et d’un épisode inopportun de coronavirus en plus de la pause de la tournée l’année dernière.

Il n’a remporté qu’un seul match de niveau tour depuis septembre dernier, mais espère qu’être parmi les meilleurs joueurs la semaine prochaine à l’Open d’Italie, même s’il ne sera pas dans le tournoi, se révélera bénéfique.

« Dimanche, j’ai un court réservé avec (Diego) Schwartzman puis Novak (Djokovic) dans l’après-midi, et ensuite (j’essaie) d’en trier un peu plus après cela », a-t-il déclaré.

« Je veux jouer contre des joueurs de plus haut niveau possible parce que je pense que cela m’aidera à améliorer mon jeu plus rapidement. Lorsque vous vous entraînez contre les meilleurs joueurs, cela montre mieux les choses que vous devez améliorer. »

Son emploi du temps après cela est conditionnel à savoir s’il reçoit un wild card pour l’Open de France. S’il le fait, il pourrait chercher une wild card pour le tournoi ATP de Parme. Sinon, il devra passer les qualifications lors d’un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.

Murray a reçu une wild card à Roland Garros en 2020 mais a subi une défaite unilatérale contre Stan Wawrinka au premier tour.

Il a dit: « Ça ne me dérange pas s’ils ne veulent pas me donner un joker, c’est bien, ils peuvent les donner à qui ils veulent.

« Cela rend la planification un peu compliquée, mais nous devrions le découvrir dans la semaine prochaine. »

Murray s’entraînait au National Tennis Center de Roehampton vendredi avec le jeune talent britannique Jack Draper devant le nouveau membre de l’équipe Mark Petchey, qui travaillera aux côtés de l’entraîneur de longue date de l’Écossais Jamie Delgado.

Murray a travaillé avec l’ancien numéro un britannique Petchey quand il était adolescent, et a déclaré: «J’ai parlé à Petch il y a quelques semaines pour lui avoir discuté en décembre avant l’Open d’Australie.

«Au cours des dernières années, mon équipe et moi avons passé beaucoup de temps ensemble et il y a eu beaucoup de moments difficiles à cause de ce qui s’est passé avec les blessures et l’incertitude. J’ai senti que ce serait bien d’avoir une nouvelle voix quelques semaines.

«Évidemment, j’ai beaucoup travaillé avec Petch quand j’étais plus jeune, je pensais qu’il était un très bon entraîneur, et grâce à son travail à la télévision, il est très au courant de ses connaissances.

« Nous envisageons de faire quelque chose à plus long terme, mais rien n’a été convenu à ce stade. »