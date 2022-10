Andy Murray prend un départ victorieux lors du premier Open de Gijon en Espagne avec une victoire sur Alejandro Davidovich Fokina | Actualité Tennis

Andy Murray est revenu à l’action avec une victoire sur Alejandro Davidovich Fokina lors du premier Open de Gijon en Espagne mardi.

Le triple champion du Grand Chelem a raté l’Open d’Astana la semaine dernière en raison d’une maladie et a pris un départ lent contre son adversaire espagnol, mais a trouvé sa forme pour enregistrer une excellente victoire 7-5 6-2 lors de l’événement ATP 250.

Murray, qui a joué pour la dernière fois à la Laver Cup à Londres le mois dernier, a perdu le service lors du match d’ouverture et a dû économiser des points de rupture lors de deux de ses trois prochains matchs de service pour rester en contact.

Il a obtenu sa récompense pour cet effort au huitième jeu lorsqu’il a repris le service, et un autre break au 12e jeu lui a valu le premier set.

Murray a maintenu son élan en prenant les devants au début de la seconde contre Davidovich Fokina, classé 17 places au-dessus de l’ancien numéro 1 mondial à 31 ans, et a terminé en force pour organiser un affrontement au deuxième tour avec l’Argentin Pedro Cachin ou le qualifié russe Alexey Vatutin.

“Dans le premier set, il jouait beaucoup mieux que moi”, a déclaré Murray. “Il a eu beaucoup d’occasions d’obtenir le deuxième break de service et j’ai réussi à rester dur dans ces moments-là. Lors du match 4-3, il a joué un mauvais match pour me donner le break et après cela j’ai commencé à jouer un peu un peu mieux.

“Je pense qu’il était un peu frustré, puis dans le deuxième set, son niveau a un peu baissé, mais la fin du premier set était très importante car il jouait très bien et c’était un premier set difficile.”

Le joueur de 35 ans, qui a atteint les finales à Sydney et à Stuttgart cette année, vise son premier titre au niveau de la tournée depuis qu’il a triomphé à Anvers en 2019.

“Évidemment, j’aime toujours ça”, a déclaré Murray. “Ce n’est pas facile, les jeunes progressent extrêmement bien et ils frappent tous la balle de plus en plus fort. Parfois, il est difficile de suivre, mais j’aime toujours ça.

“Nous avons eu une foule fantastique aujourd’hui, une très bonne ambiance pour le premier tour d’un tournoi… J’aime vraiment jouer dans de nouveaux endroits, je n’ai jamais été ici auparavant et c’est un endroit magnifique, donc je suis heureux d’être ici. “