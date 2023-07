Andy Murray a partagé un moment sain avec la légende du tennis Roger Federer après avoir remporté son match du premier tour à Wimbledon.

Désormais classé 40e au monde, le double champion a pu battre son compatriote britannique Ryan Peniston en deux sets, s’imposant 6-3 6-0 6-1.

3 Murray a remporté une victoire au premier tour contre Peniston Crédit : Getty

3 Il était sur place pour montrer son admiration pour Federer, qui regardait Crédit : AFP

3 La légendaire star du tennis était tout sourire après les commentaires de Murray Crédit : AFP

Une telle victoire signifie que Murray n’a toujours pas connu la défaite au premier tour de Wimbledon, une compétition qu’il a remportée pour la dernière fois en 2016.

Les fans ont assisté à son retour au Center Court lors d’une deuxième journée dans le sud-ouest de Londres qui a vu des matchs extérieurs fortement touchés par la pluie.

Cependant, Murray était sur place pour vaincre Peniston sous le couvert du toit du tribunal, Federer regardant depuis la loge royale aux côtés de Kate Middleton, la princesse de Galles.

Après sa victoire, il a parlé de ce que c’était que de jouer devant l’une des légendes du sport, avec leur bromance claire à voir.

« C’était incroyable d’avoir de la royauté ici, mais aussi de la royauté du tennis », a-t-il déclaré alors que Federer souriait et riait.

« C’est incroyable d’avoir Roger ici pour soutenir l’événement. La dernière fois que j’étais sur ce terrain et qu’il regardait, c’était pendant le [2012] Olympiques et il s’est assis dans la loge de Stan Wawrinka pour me soutenir !

« C’était donc agréable de voir quelques applaudissements aujourd’hui après quelques bons coups, mais non, c’est incroyable. »

Murray s’est tourné vers la star suisse à la retraite et a déclaré: « J’espère que tu vas bien Roger et [wife] Mirka et tes parents aussi. »

Federer a ensuite souri et a donné son sceau d’approbation pour la performance du joueur de 36 ans sur le court central avant que la foule ne lance des applaudissements enthousiastes.

Compte tenu de sa carrière impressionnante qui l’a vu remporter 20 tournois du Grand Chelem, avec huit de ces titres à Wimbledon, il a reçu une ovation debout dans la Royal Box avant le début de la journée.

Murray l’a affronté 25 fois sur le terrain, Federer l’emportant à 14 reprises.

Le Britannique affrontera désormais soit Dominic Thiem, soit Stefanos Tsitsipas au deuxième tour, un match suspendu mardi en raison de la pluie.