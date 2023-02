Andy Murray: Le triple champion du Grand Chelem “peut être une force avec laquelle il faut compter à Wimbledon”, selon Monica Puig | Actualité Tennis

Andy Murray peut être “une force avec laquelle il faut compter à Wimbledon”, selon l’ancienne championne olympique Monica Puig.

L’ancien n ° 1 mondial et triple champion du Grand Chelem, Murray, a traversé les championnats en boitant il y a six ans après un problème de hanche qui l’a conduit presque à la retraite.

Depuis qu’il a subi une opération majeure de resurfaçage de la hanche en 2019, Murray a lutté contre les blessures et les problèmes, mais l’Open d’Australie de cette année a vu une forte résurgence de l’Écossais alors qu’il traversait une semaine gigantesque à Melbourne.

Le joueur de 35 ans a produit sa plus grande victoire de retour, se remettant de deux sets et 5-3 pour battre Thanasi Kokkinakis deux jours seulement après avoir battu Matteo Berrettini dans une épopée en cinq sets.

La victoire contre Kokkinakis a été le plus long match professionnel de Murray, d’une durée de cinq heures et 45 minutes et ne s’est terminée qu’à 4 h 05, heure locale.

Sa course de conte de fées en Grand Chelem a finalement pris fin aux mains de Roberto Bautista Agut, mais ses performances lui ont donné un réel optimisme, qui, selon Puig, a “alimenté cet incendie” pour le reste de 2023.

Nous ne savons pas combien d’années il va encore jouer, mais il fait en sorte que chaque moment où il entre sur le terrain compte.

“Je pense qu’Andy a quelque chose à prouver à chaque fois qu’il va sur le terrain parce que le nombre de fois où les gens l’ont compté, ont dit qu’il n’allait plus jamais jouer, ont dit que physiquement, il n’allait plus endurer les rigueurs du tennis professionnel. . Avoir quelque chose à prouver fonctionne pour certaines personnes et pour d’autres non, mais cela fonctionne définitivement pour lui”, a expliqué Puig, championne olympique en simple féminin en 2016.

“Je crois qu’il a croisé la route d’un des médecins qui a dit qu’il ne pourrait plus jamais jouer à ce niveau et il était comme” aha! ” donc c’est comme s’il voulait prouver qu’il l’avait toujours, qu’il l’avait toujours et il le prouve jour après jour et cela montre que le travail acharné porte ses fruits.

“Peu importe votre niveau – comment vous vous sentez physiquement. Vous travaillez et vous verrez les récompenses par la suite et je pense qu’il le fait très bien.

“Nous ne savons pas combien d’années encore il va jouer, mais il fait en sorte que chaque moment où il entre sur le terrain compte.

“Il a définitivement un caractère très fort et je pense qu’il est mentalement très, très dur. Il a remporté deux médailles d’or olympiques d’affilée, il a remporté l’US Open et il a remporté deux fois Wimbledon.

“Être un Britannique et gagner Wimbledon est énorme. C’est très difficile pour beaucoup de joueurs de réussir et de bien jouer dans leur propre pays et il l’a fait et cela a en quelque sorte alimenté ce feu.”

Beaucoup de gens ne pensaient même pas qu’il atteindrait le top 50 au bout d’un moment et il a simplement brisé de petites barrières. Je dois lui tirer mon chapeau parce que c’est l’amiral.

Murray était «sous-estimé» lorsqu’il faisait partie de «The Big Four»

Puig, qui a été contraint de se retirer du sport l’année dernière à l’âge de 28 ans en raison d’une série de blessures, a beaucoup d’admiration pour Murray et pense que l’ancien numéro 1 mondial a été sous-estimé lorsqu’il faisait partie du soi-disant ‘ Big Four ‘qui comprenait Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer.

Elle a déclaré: “Pendant qu’il était dans” The Big Four “, ils l’ont un peu sous-estimé parce que c’était celui qui était très cohérent.

“Il n’avait rien de super flashy comme Federer ou Nadal, mais il était toujours là et il était toujours dans ce top quatre. Il poussait toujours. Il faisait partie de ces personnes qui, quand vous alliez sur le terrain, vous attendez-vous à une bataille.

“Tu sais qu’il ne va pas te donner de points gratuits. Il va te faire travailler pour tout. Mentalement, il va te montrer qu’il est toujours là et c’est l’une de ses meilleures qualités.”

Murray veut plus de succès, ce qui le pousse, selon Puig





Bien que Murray ait failli se retirer du jeu après l’Open d’Australie 2019, la légende portoricaine Puig pense que vouloir plus de succès est le principal facteur qui le motive.

“Murray a une carrière au Temple de la renommée, mais il veut toujours en faire plus. Il n’est pas satisfait de ce qu’il a fait. Il a toujours l’impression d’avoir plus en lui et c’est pourquoi il est toujours là-bas, il consacre des heures, et c’est pourquoi nous devons toujours nous concentrer sur lui”, a déclaré Puig.

“Beaucoup de gens ne pensaient même pas qu’il atteindrait le top 50 au bout d’un moment, mais il a juste brisé de petites barrières et je dois lui tirer mon chapeau parce que c’est l’amiral.”

Murray peut-il être une force à Wimbledon cet été ?

Murray est actuellement classé juste en dehors du top 60 mondial après avoir dépassé les attentes à l’Open d’Australie, mais c’est au All England Club que l’Ecossais sentira qu’il peut montrer exactement le chemin parcouru.

L’ancien n ° 1 britannique espère de solides prochains mois où une place dans le top 32 lui donnerait une tête de série pour Wimbledon.

“Murray a déjà gagné Wimbledon. Il a ça de son côté”, a déclaré Puig. “Les Britanniques ont tendance à très bien se débrouiller sur leur propre terrain.

“Beaucoup de gens n’aiment pas l’herbe. Je l’ai entendu des milliers de fois auparavant -” Je n’aime pas jouer sur cette surface “parce que c’est très dur et qu’il n’y a pas beaucoup d’épreuves d’échauffement à l’avance. Dans l’ordre pour que vous puissiez vraiment entrer dans votre rythme, vous devez vous adapter et vous avez besoin de temps sur une surface, mais l’herbe ne vous donne tout simplement pas cela.

“C’est l’un des avantages qu’il a et c’est aussi un avantage que les points ne soient pas aussi longs que sur un terrain dur ou sur terre battue afin qu’il puisse faire en sorte que ces points plus courts comptent. Il a l’air à l’aise d’entrer dans le filet et il sait quoi faire.

“Oui, il peut être une force avec laquelle il faut compter.”

L’admiration de Puig pour Murray

Puig et Murray se sont croisés aux Jeux olympiques de Rio après avoir tous deux remporté des médailles d’or en simple.

L’ancien numéro 27 mondial, qui a remporté un titre WTA à Strasbourg, a un immense respect pour l’Ecossais pour tout ce qu’il a dû endurer ces dernières années.

“Je l’ai vu jouer de nombreuses fois. J’ai toujours voulu être aussi constant que lui parce qu’il a toujours l’air de ne jamais manquer une balle”, a déclaré Puig.

“Que quelqu’un remporte deux médailles d’or olympiques d’affilée, c’est énorme en soi.

“J’ai juste beaucoup de respect pour lui en tant que joueur, pour tout ce qu’il a traversé avec ses blessures. J’ai malheureusement dû mettre fin à ma carrière à cause d’une blessure mais il est toujours là, toujours en train de tenter sa chance.

“J’ai beaucoup de respect pour ces types de joueurs qui ont tranquillement vaqué à leurs occupations et chaque fois qu’ils viennent sur le terrain, ils viennent jouer et c’est admirable.”

Puig courra le marathon de Boston le 17 avril, suivi du marathon de Londres six jours plus tard le 23 avril.