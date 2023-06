Andy Murray: Le double champion de Wimbledon ouvre la saison sur gazon avec une victoire au trophée Surbiton | Actualités Tennis

La candidature d’Andy Murray pour être tête de série pour le tirage au sort du simple masculin à Wimbledon a commencé par une victoire convaincante sur Chung Hyeon au premier tour du Trophée Surbiton.

Moins de sept milles séparent le Surbiton Racket and Fitness Club des courts du All England Club, mais le voyage de Murray a commencé par une victoire 6-3 6-2 sous le soleil.

« Le corps était bon et j’ai beaucoup travaillé sur mes mouvements ces dernières semaines pour obtenir cette netteté qui est une partie si importante de mon jeu », a déclaré Murray.

« Je me sens toujours plus à l’aise de bouger sur un terrain en gazon parce que c’est tellement naturel pour moi qu’un terrain en terre battue par exemple où je n’ai pas d’avantage sur les gars contre qui je joue. J’ai bien bougé aujourd’hui. »

L’ancien numéro 1 mondial a sauté l’Open de France pour se concentrer sur sa saison sur gazon et c’était son premier match en préparation pour le mois prochain.

Murray, 36 ans, est actuellement classé 43e et doit grimper environ 10 places pour être tête de série pour Wimbledon, cherchant à tirer parti de sa victoire sur terre battue au Challenger d’Aix-en-Provence plus tôt cette année – son premier titre depuis 2019.

Le Trophée Surbiton est un autre événement Challenger et a donné à Murray une chance de se lancer contre son adversaire sud-coréen.

Chung a atteint les demi-finales de l’Open d’Australie en 2018, battant Novak Djokovic en cours de route, mais a lutté avec ses propres problèmes de forme physique ces dernières années.

Un bel as dans le troisième match a été le premier aperçu de Murray passant à travers les engrenages et sa première pause a suivi un match plus tard.

Le gouffre entre les deux a commencé à apparaître au fur et à mesure que le premier set progressait, Murray l’emportant 6-3 avec son cinquième as.

Il y avait aussi des signes du millésime Murray – se disputant plus d’un appel de ligne avec l’arbitre et se chassant tout seul lorsqu’il manquait des coups qui, selon lui, auraient dû atterrir.

Une brève respiration collective de la petite foule a suivi Murray faisant une chute sur un panneau publicitaire au début du deuxième set, mais il s’est dépoussiéré pour prendre le match sur son quatrième point de rupture grâce à une double faute de Chung.

Largement tranquille sur son propre service, Murray – demi-finaliste à Surbiton il y a 12 mois – a breaké pour la deuxième fois lors du septième match et a remporté une victoire confortable.

Murray a confirmé qu’il travaillait aux côtés de Jonny O’Mara, le spécialiste du double de 28 ans, devant Wimbledon ainsi que son entraîneur Ivan Lendl.

L’Écossais travaille toujours avec Mark Hilton et Leon Smith lorsque les horaires le permettent, mais il tient à ajouter une voix cohérente au sein de son équipe – ce qu’il veut qu’O’Mara fournisse.

« Cette année a été vraiment difficile pour moi à cause de la cohérence de ma configuration d’entraîneurs qui n’a tout simplement pas été là. J’ai été sur le terrain avec neuf ou 10 entraîneurs cette année parce qu’Ivan fait un nombre limité de semaines », a déclaré Murray.

« J’ai vraiment l’impression d’avoir manqué un peu de cohérence à certains moments et cela n’a tout simplement pas aidé avec la préparation. Je voulais avoir une personne qui sera toujours là avec moi la plupart du temps et c’est un jeune homme qui joue bien et a une bonne compréhension du jeu. C’est ce que je voulais alors voyons comment ça se passe.