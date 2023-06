Andy Murray: Le double champion de Wimbledon espère que le Grand Chelem de cet été ne sera pas son dernier | Actualité Tennis

Andy Murray espère que le Wimbledon de cette année ne sera pas le dernier, disant qu’il veut se faire « justice » en jouant à un très haut niveau avant de raccrocher sa raquette.

Murray a subi une sortie en quart de finale face à Sam Querrey à Wimbledon en 2017 et sa carrière semblait terminée après avoir été éliminé de l’Open d’Australie en 2019, mais une opération de resurfaçage de la hanche a donné une seconde chance à l’ancien numéro 1 mondial.

La victoire du joueur de 36 ans au récent Nottingham Challenger l’a amené à son plus haut classement depuis son opération de la hanche au numéro 38 mondial.

Image:

Murray a donné une conférence de presse émouvante à l’Open d’Australie en 2019





Je sais que ça ne va pas durer éternellement mais j’ai une idée du moment où je voudrais finir et ce n’est pas Wimbledon cette année.

Lorsque Murray a été classé 839e au monde en juillet 2018 alors qu’il se remettait de sa première opération à la hanche, défier les tournois du Grand Chelem semblait à nouveau un espoir vain, mais il a riposté et a maintenant de grands espoirs de concourir à nouveau au plus haut niveau du sport. .

S’adressant à Jacquie Beltrao de Sky News, Murray a déclaré: « Je suis très fier après ce qui s’est passé avec ma hanche parce que j’étais au sommet de ma carrière lorsque le problème a vraiment commencé, donc ce furent quelques années très difficiles pour moi mais j’ai aussi ne savais pas quand j’allais pouvoir à nouveau concourir au plus haut niveau après mon opération.

« Mais j’ai travaillé très, très dur avec mon équipe pour revenir à ce point et me donner une chance de participer aux tournois que j’aime et de jouer à nouveau au plus haut niveau. »

Serait-ce son dernier Wimbledon ?

Image:

Cela fait 10 ans depuis le premier titre de Murray à Wimbledon





L’Écossais se dirige vers Wimbledon en pleine forme après des titres consécutifs de l’ATP Challenger Tour sur gazon à Surbiton et Nottingham.

Malgré une défaite au premier tour au Queen’s Club, Murray a de grandes attentes pour le All England Club la semaine prochaine.

Lorsqu’on lui a demandé si ce pourrait être son dernier Wimbledon, Murray a répondu : « J’espère que non, mais on ne sait jamais. C’est pourquoi les athlètes doivent en tirer le meilleur parti pendant qu’ils en sont encore capables, car si je devais avoir une autre grosse blessure ou si quelque chose est arrivé à la hanche en métal qui aurait été fini pour moi. Je n’essaierais pas de revenir d’une autre opération ou d’une chirurgie majeure, donc je veux continuer à jouer un peu plus longtemps.

« Je sais que ça ne va pas durer éternellement mais j’ai une idée du moment où j’aimerais finir et ce n’est pas Wimbledon cette année. »

Ma femme a été incroyable, me poussant à continuer, à continuer à travailler dur et je pense que c’est pour les bonnes raisons. J’espère que ce n’est pas parce qu’elle veut me faire sortir de la maison.

Murray dit qu’il n’y aura pas de bonne ou de mauvaise façon de mettre fin à sa carrière, mais il est déterminé à terminer les choses selon ses « propres conditions ».

« Je ne sais pas exactement quel tournoi ce serait ni où ce sera. J’ai juste une idée de combien de temps j’aimerais jouer et je ne veux pas me mettre dans une position comme avant j’avais le opération. Je veux terminer selon mes propres termes », a-t-il déclaré.

« Je veux finir sur le terrain où je sens que je peux encore me faire justice et jouer à un très haut niveau. Je sens vraiment que je peux le faire pendant encore quelques années. »

Image:

Murray a été impressionné par la façon dont Roger Federer a mis fin à sa carrière lors de la Laver Cup à l’O2 de Londres





Murray a poursuivi: « Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de terminer votre carrière et c’est toujours très difficile pour les athlètes. Beaucoup de gens auraient dit que la meilleure façon pour Roger Federer de terminer aurait été à Wimbledon, mais je pensais que la façon dont il terminé sa carrière sur le court de double avec Rafa (Nadal) entouré de quelques-uns des plus grands du jeu a été brillant.

« La façon dont Rafa veut s’y prendre dépend de lui et Serena (Williams) a terminé à l’US Open après une belle course. Il n’y a jamais qu’une seule façon de le faire. C’est ce qui convient à l’individu. »

Monica Puig pense qu’Andy Murray veut prouver « qu’il l’a toujours » sur le court de tennis



Les meilleures années de la vie de Murray

Image:

Amelie Mauresmo a travaillé aux côtés de Murray entre 2014 et 2016





Murray, qui a été entraîné par Brad Gilbert, Jamie Delgado et Amelie Mauresmo et travaille actuellement aux côtés de la légende américaine d’origine tchèque Ivan Lendl, dit qu’il a pris des conseils pour savoir quand mettre fin à sa carrière.

Il a déclaré: « J’ai parlé à beaucoup d’anciens joueurs et à certains d’entre eux qui m’ont entraîné. Je leur ai parlé de la fin de leur carrière et de la façon dont ils savaient que c’était la fin de leur temps. À peu près tout le monde disait « joue aussi longtemps que tu peux, rien ne le remplacera. Ce sont les meilleures années de ta vie alors essaie d’en profiter au maximum ».

« Je ne veux pas partir trop tôt mais je suis aussi conscient qu’après tout ce que j’ai vécu, je ne veux pas non plus finir avec une blessure où je ne suis pas capable de jouer correctement. »

Réfléchissant à l’influence de sa femme, Kim, Murray a ajouté: « Ma famille m’a incroyablement soutenu. Ma femme a été incroyable, me poussant à continuer, à continuer à travailler dur et je pense que c’est pour les bonnes raisons. J’espère que ce n’est pas parce que elle veut me faire sortir de la maison.

« Il y a un peu plus d’équilibre maintenant dans la mesure où je passe plus de mes semaines d’entraînement à la maison plutôt que d’être en Floride. »