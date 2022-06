Andy Murray : le court central de Wimbledon est différent | Emma Raducanu : Je joue sans pression | Actualité Tennis

Andy Murray et Emma Raducanu seront en action sur le court central lundi

Le court central célèbre son centenaire avec style lundi alors que Wimbledon s’ouvre avec deux champions britanniques du Grand Chelem jouant dans la plus grande arène de tennis le jour de l’ouverture.

Andy Murray a remporté deux championnats et une médaille d’or olympique sur le court central, tandis que la championne de l’US Open 2021, Raducanu, espère imiter elle-même une partie de ce succès dans les années à venir.

La paire est aux extrémités opposées de leur carrière, avec Murray maintenant 35 ans et Raducanu encore seulement 19 ans, mais la faim est tout aussi grande chez les deux joueurs pour montrer ce qu’ils peuvent faire devant le fervent soutien qu’ils obtiendront des supporters locaux à Wibledon.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Murray et Raducanu apparaîtront sur le court central lundi, le jour de l’ouverture du tournoi, après l’affrontement d’ouverture du champion en titre Novak Djokovic.

Murray, qui affronte l’Australien non classé James Duckworth lors du match d’ouverture, a lutté contre une blessure à l’abdomen avant le tournoi. Cela l’a forcé à se retirer du championnat cinch à Queen’s, mais il avait l’air très impressionnant lors de son précédent tournoi sur gazon à Stuttgart.

En Allemagne, il a battu le fougueux Australien Nick Kyrgios et le numéro 6 mondial Stefanos Tsitsipas sur une excellente course vers la finale, qu’il a perdue en trois sets face à l’Italien Matteo Berretinni.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la défaite de Murray face à Matteo Berrettini lors de la finale de l’Open de Stuttgart – sa première finale de l’ATP Tour sur gazon depuis six ans Faits saillants de la défaite de Murray face à Matteo Berrettini lors de la finale de l’Open de Stuttgart – sa première finale de l’ATP Tour sur gazon depuis six ans

“J’ai bien joué à Stuttgart”, a déclaré Murray. “M’a donné un peu de confiance, a battu certains des meilleurs joueurs et était au coude à coude avec Berretinni, qui a évidemment très bien joué à Queen’s également, l’un des meilleurs joueurs sur gazon.

“Cela me donne confiance que je peux bien faire. Je pense que la façon dont je jouais à Stuttgart a montré que le travail que j’ai fait a été vraiment positif et que mon jeu est en bonne place.

“J’espère que le corps tiendra le coup et si c’est le cas, il n’y a aucune raison pour que je ne puisse pas rivaliser avec la plupart des meilleurs joueurs ici.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Raducanu insiste sur le fait qu’elle ne ressent aucune pression supplémentaire avant son match du premier tour à Wimbledon contre Alison van Uytvanck Raducanu insiste sur le fait qu’elle ne ressent aucune pression supplémentaire avant son match du premier tour à Wimbledon contre Alison van Uytvanck

Raducanu, la 10e tête de série, a également vu sa préparation sur le gazon perturbée par une tension latérale mais a pris sa place au tirage au sort vendredi et affrontera la dangereuse Belge Alison van Uytvanck, classée 46e mondiale.

“La préparation idéale aurait été de jouer quelques matchs à chacun des tournois”, a déclaré Raducanu. “J’ai l’impression que cela a en quelque sorte soulagé la pression, peut-être parce que je sais que je n’ai pas eu la préparation idéale. Alors maintenant, je peux juste aller là-bas, swinguer, ne pas trop attendre de moi et m’amuser.”

Centre Court : un lieu comme nulle part ailleurs

Murray a connu les meilleurs jours de sa carrière sur l’herbe à Wimbledon et il sait à quel point c’est spécial de gagner devant les supporters locaux.

Après qu’une légère controverse ait émergé sur le fait qu’aucun point de classement n’est disponible pour gagner à Wimbledon, Murray a admis qu’il rendrait chaque point de classement qu’il avait jamais gagné pour remporter à nouveau son Grand Chelem à domicile. L’ancien numéro 1 mondial a hâte de voir s’il peut répéter ses succès de 2013 et 2016.

Murray embrasse le trophée après avoir remporté son premier titre à Wimbledon en 2013

L’herbe sacrée est spéciale pour Murray et il admet qu’il n’y a pas d’autre endroit comme le Center Court.

“J’adore jouer dessus”, a-t-il déclaré. “Il a aussi une histoire brillante – probablement trois des plus grands matchs que j’ai disputés dans ma carrière se sont déroulés sur ce terrain.

“J’adore ça. C’est différent. C’est unique. Vous savez, je ne pense pas qu’aucune des autres majors [have anything like Centre Court]. C’est juste différent, l’atmosphère et la foule et tout.

“Je pense que c’est un endroit où je me sens vraiment à l’aise pour jouer. J’aime les conditions, j’aime la surface. Évidemment, le soutien est toujours brillant aussi.

“Je pense que tous les joueurs qui y ont joué vous diront la même chose. J’ai apprécié mon temps dessus et j’espère pouvoir y passer un peu plus de temps cette année également. Donc, il n’y a aucune raison pourquoi je ne peux pas en avoir un bon.”

Raducanu a dû se retirer avec une tension latérale au premier tour de l’Open de Nottingham

Quant à Raducanu, elle est beaucoup moins expérimentée sur l’herbe à Wimbledon mais a hâte d’améliorer son résultat au quatrième tour de l’année dernière et d’accéder aux dernières étapes.

“J’ai l’impression d’être ici pour jouer”, a déclaré Raducanu. “Je suis tout aussi excité. C’est Wimbledon, vous le regardez grandir et je suis vraiment motivé et j’ai hâte d’aller là-bas et d’entrer sur le terrain avec l’ambiance.

“Ma motivation est toujours élevée, surtout à Wimbledon. Je pense que c’est difficile de ne pas être motivé pour jouer ici. C’est mon chelem à domicile, j’ai l’impression que la foule va être incroyable. Juste en se promenant, vous avez un spécial sentiment.”

Sur la question de savoir si l’atmosphère apporte une pression, Raducanu a déclaré: “Je pense que cela aide probablement, si quelque chose, parce que vous savez que vous avez autant de monde derrière vous. Et quel que soit le court sur lequel je joue, je pense que ça va être un grand atmosphère et quelque chose que je chéris.”

Des liens remarquables sur le chemin de Murray et Raducanu

Premier tour – James Duckworth Deuxième tour – John Isner Troisième tour – Jannick Sinner Quatrième tour – Carlos Alcaraz Quart de finale – Novak Djokovic Demi-finale – Hubert Hurkacz Finale – Rafael Nadal

Champion en titre Djokovic entame sa quête d’un septième titre et d’un 21e titre du Grand Chelem contre le Sud-Coréen Kwon Soon-woo.

La deuxième tête de série Rafael Nadal, qui devrait faire sa première apparition à Wimbledon depuis 2019 et est à mi-chemin d’un Grand Chelem de l’année civile, affronte l’Argentin Francisco Cerundolo au premier tour.

Du côté féminin, Serena Williams a la chance de se qualifier pour le tournoi contre la n ° 113 mondiale Harmony Tan tandis que la tête de série Iga Swiatek ouvre sa campagne contre la qualifiée croate Jana Fett.

Murray sera satisfait de son côté du tirage au sort ayant évité certains des grands noms, même si une rencontre potentielle au deuxième tour contre John Isner est sur les cartes.

Premier tour – Alison van Uytvanck Deuxième tour – Caroline Garcia/Lily Miyazaki Troisième tour – Madison Keys Huitièmes de finale – Danielle Collins Quart de finale – Ons Jabeur Demi-finale – Anett Kontaveit Finale – Iga Swiatek/Barbora Krejcikova/Paula Badosa

Si elle dépasse Van Uytvanck, Raducanu pourrait affronter une autre joueuse britannique, Yuriko Miyazaki, au deuxième tour, Katie Swan étant également tirée au sort dans la même section.

Wimbledon est de retour ! Rejoignez Sky Sports pour toute la couverture du All England Club à partir du lundi 27 juin, avec un blog quotidien en direct sur nos plateformes numériques ainsi que des mises à jour détaillées sur Sky Sports News.