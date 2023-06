Andy Murray: l’ancienne championne de Wimbledon Marion Bartoli ne voit pas pourquoi l’ancienne n ° 1 mondiale devrait prendre sa retraite | Actualité Tennis

L’ancienne championne de Wimbledon Marion Bartoli ne voit pas pourquoi Andy Murray devrait se retirer du tennis tant que l’ancien numéro 1 mondial « a toujours la passion du jeu ».

Après avoir sauté l’Open de France pour se concentrer sur ses préparatifs à Wimbledon, Murray fera sa révérence sur gazon lors de l’événement Surbiton Trophy Challenger, qui commence lundi.

Le joueur de 36 ans doit également jouer au Queen’s Club du 19 au 25 juin, Wimbledon devant commencer le 3 juillet.

Image:

Murray et Marion Bartoli ont tous deux remporté les titres en simple de Wimbledon en 2013





Le triple vainqueur du Grand Chelem a eu du mal à trouver sa meilleure forme ces dernières semaines, faisant des sorties précoces dans tous les principaux événements sur terre battue de la saison, mais il a triomphé lors de l’événement ATP Challenger à Aix-en-Provence.

« Il arrive à un stade de sa carrière où il doit choisir », a déclaré Bartoli, qui a remporté le titre de Wimbledon en 2013. « Il ne peut tout simplement pas tout jouer et nous savons tous que la terre battue a été la surface la plus difficile pour Andy, surtout lorsque vous revenez d’une opération à la hanche.

« Je pense qu’il a raison de donner une petite pause à son corps après avoir remporté un titre Challenger sur terre battue, ce qui a été très positif pour lui.

« Il peut tirer beaucoup de points positifs de sa saison sur terre battue, mais il a besoin d’une pause décente avant de pouvoir se préparer pour la saison sur gazon.

« Je pense qu’il a pris la bonne décision en sautant Roland-Garros, car s’il continue à jouer, il n’aura tout simplement pas assez de temps pour se préparer à Wimbledon. »

L’Ecossais va maintenant porter son attention sur sa surface préférée où il cherchera à améliorer son classement actuel de 43 avant son retour au All England Club, mais cela pourrait-il être la dernière fois que nous voyons l’ancien pas britannique n ° 1 sur le gazon sacré ?

« Pour lui, il veut offrir un beau spectacle aux fans et il veut donner le meilleur de lui-même parce que c’est son tournoi », a expliqué Bartoli.

« Vous devez donner à votre corps du temps libre et se reposer, puis refaire quelques blocs d’entraînement et vous préparer pour l’herbe, donc tout cela prend du temps et je pense qu’il prend définitivement la bonne décision. »

Image:

Murray est un ancien double champion de Wimbledon





Lorsqu’on lui a demandé si cela pourrait être le dernier Wimbledon de Murray, Bartoli a déclaré: « Il est le seul à le savoir, mais je pense que tant qu’il a une passion pour le jeu et que son corps lui permet de s’entraîner suffisamment et qu’il se sent à l’aise sur le terrain, Je ne vois pas pourquoi il devrait prendre sa retraite.

« Si vous n’avez plus cette passion ou si votre corps ne vous permet plus de vous entraîner, alors tout devient plus difficile. Je pense que l’âge n’est qu’un chiffre. »