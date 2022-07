Andy Murray: l’ancien numéro 1 mondial voit son parcours dans le Rhode Island terminé par Alexander Bublik | Actualité Tennis

Andy Murray dit au revoir à une autre saison sur gazon après s’être retiré du Hall of Fame Open

L’aventure d’Andy Murray sur gazon s’est terminée pour une autre année vendredi après que sa course au Hall of Fame Open de Rhode Island ait été interrompue en quart de finale par Alexander Bublik.

Murray a été dépassé par le Kazakh, perdant 7-5 6-4 avec Bublik s’écrasant 12 as sur les pelouses de l’événement discret à Newport.

Murray va maintenant tourner son attention vers la saison sur terrain dur

Le premier set est resté au service jusqu’au 11e jeu lorsque Bublik a profité du premier point de rupture des huit derniers pour prendre l’initiative.

Un long échange s’est terminé par un beau revers du numéro 42 mondial et a vu Murray laisser échapper sa frustration en jetant sa raquette dans le filet.

Lorsque la troisième tête de série a servi pour le premier set en 58 minutes et a battu son rival au début du deuxième, l’élan avait fermement basculé.

Murray a immédiatement répondu et a commencé sa dernière quête de retour, mais un sixième jeu crucial du deuxième set s’est avéré décisif.

La sixième tête de série, Murray, n’a pas pu briser Bublik après un long match de service, puis a laissé échapper son propre service.

Alors que Murray a riposté de 0 à 30 pour forcer Bublik à servir pour le match et a sauvé deux balles de match, le joueur kazakh ne s’est pas trompé à la troisième fois en demandant à se qualifier pour les demi-finales du tournoi de Rhode Island.

Murray, triple vainqueur du Grand Chelem, va maintenant se concentrer sur la saison sur terrain dur, avec une apparition déjà confirmée au Citi Open plus tard ce mois-ci pour commencer ses préparatifs pour l’US Open du mois prochain.

La star de la NFL Cousins ​​On Murray: “J’admire son courage”

Le quart-arrière des Vikings du Minnesota, Kirk Cousins, a surpris l’ancien n ° 1 mondial Murray à Newport en lui disant: “J’admire votre courage.”

La star de 33 ans a dit plus tard au site officiel de l’ATP Tour: “C’est le mot qui me vient à l’esprit quand je pense à lui : son courage, sa ténacité, sa capacité à revenir après une blessure. Le tennis, c’est déjà mentalement [difficult] en tant que joueur en simple, vous êtes seul. Les matchs peuvent être longs, vous devez creuser profondément. Cela peut être mentalement et émotionnellement déchirant.

“La façon dont il a géré non seulement sa carrière, mais aussi ses matchs individuels, c’est inspirant à regarder et cela m’aide en quelque sorte dans ce que je fais.”

Maxime Cressy a poursuivi son excellente saison sur gazon en atteignant les demi-finales

Finaliste d’Eastbourne Maxime Cressy a battu le champion de Newport 2018 Steve Johnson 6-7 (3-7) 6-4 6-4 pour se qualifier pour les demi-finales.

“C’était en fait un premier set très difficile, beaucoup de nerfs. Jouer sur le court central est incroyable”, a déclaré Cressy lors de son entretien sur le terrain.

“[Johnson] est un joueur formidable. Il était extrêmement concentré et précis sur le service dans le premier set. Je devais rester concentré sur mon service, ce que je pouvais contrôler, et j’ai vraiment réussi à le faire, surtout à partir du deuxième set.”

Jean Isnerla tête de série n ° 2, a également atteint les quatre derniers avec une victoire de 7-6 (7-2) 6-7 (6-8) 7-6 (7-5) sur Benjamin Bonzi de France, remportant le match sur sa huitième balle de match.

Isner a décroché 29 as lors d’un affrontement en quart de finale qui a duré un peu moins de trois heures.

“J’ai pris un bon départ dans la [final] tie-break et j’en avais besoin de tout, évidemment “, a déclaré Isner après le match. ” Finalement, j’ai pu gagner. C’était un match fou, c’est sûr.”

australien Jason Kubler a poursuivi sa bonne forme de Wimbledon en éliminant la tête de série Felix Auger-Aliassime 4-6 6-3 7-6 (7-4) pour atteindre son premier quart de finale de niveau tour.

“Pour être honnête, j’étais assez nerveux”, a déclaré le joueur de 29 ans. “Heureusement, ces derniers mois, j’ai fait tellement de travail sur mon service. Je pensais à tout ce que j’ai fait ces derniers mois et c’est ce qui m’a donné un peu de confiance.

“Juste très chanceux d’être dans cette position. Aujourd’hui aurait pu aller dans les deux sens. Heureusement que ça s’est passé dans mon sens aujourd’hui, mais je suis juste heureux d’avoir persévéré et d’avoir fait de mon mieux pendant tout ce temps.”

