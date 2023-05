Andy Murray: L’ancien n ° 1 mondial subit une lourde défaite face à Stan Wawrinka lors de l’événement Challenger à Bordeaux | Actualité Tennis

Andy Murray a subi une défaite 6-3 6-0 contre le vieil ennemi Stan Wawrinka dans la bataille des anciens champions du Grand Chelem lors de l’événement ATP Challenger Tour à Bordeaux.

Murray a reculé les années au Challenger d’Aix-en-Provence de ce mois-ci, où il a remporté son premier titre à n’importe quel niveau depuis 2019.

Mais l’Écossais, qui a célébré son 36e anniversaire plus tôt cette semaine, n’a pas été en mesure de produire la marchandise contre le triple champion majeur Wawrinka au deuxième tour de l’événement ATP Tour de niveau inférieur.

Murray, qui a subi une défaite au premier tour contre Fabio Fognini à l’Open d’Italie mercredi dernier, va maintenant peser ses options sur sa participation à l’Open de France plus tard ce mois-ci.

Il a envie de jouer à Paris car il ne sait pas s’il aura une autre occasion de le faire.

« Il ne s’agit pas tant de [physical worries] », a déclaré Murray. « J’espère que mon corps ira bien après ce que j’ai fait au début de l’année. J’ai joué des matchs consécutifs de cinq heures et j’ai bien fait physiquement dans ces matchs. Il n’y a aucune raison pour que cela soit nécessairement différent ici.

« C’était juste plus pour voir où en est mon jeu. C’est juste ce qu’il faut prioriser à ce stade de ma carrière. Je fais confiance à mon corps maintenant mais je suis conscient que ma meilleure chance d’avoir une course profonde est plus susceptible de se produire à Wimbledon. »

Wawrinka, qui a remporté l’Open de France 2015, a forcé une pause dans le quatrième match avant de tenir pour mener 4-1.

Bien que Murray ait sauvé plusieurs points de set lors de son prochain service, le vétéran suisse a rapidement clôturé le set.

Le service de Murray a de nouveau faibli au début du deuxième set, Wawrinka se brisant deux fois pour mener 3-0.

Wawrinka, 38 ans, a maintenu la pression pour briser à nouveau Murray lors du cinquième match.

Bien que Murray ait forcé sa propre chance de point d’arrêt dans le match suivant, il a ensuite été à nouveau frustré par un appel de ligne alors que Wawrinka récupérait pour servir pour le match et terminer ce qui était une victoire directe en une heure et 17 minutes.

Murray – qui n’a joué qu’une seule fois à Roland Garros depuis 2017 – devrait bientôt décider de concourir ou non sur terre battue à Paris, potentiellement pour la dernière fois, ou commencer ses préparatifs tôt pour la saison sur gazon alors qu’il se tourne vers Wimbledon. .