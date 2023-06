Andy Murray: l’ancien n ° 1 britannique jusqu’aux demi-finales du trophée Surbiton | Actualités Tennis

Andy Murray a riposté après un set down pour battre Jason Kubler et atteindre les demi-finales du Trophée Lexus Surbiton, tandis que Katie Boulter a confirmé sa place de n ° 1 britannique.

Le joueur de 36 ans, le dernier Britannique restant en simple, a dépassé l’Australien 3-6 6-3 6-4 alors qu’il poursuivait ses préparatifs pour Wimbledon le mois prochain.

Murray, qui est classé 43e au monde et doit grimper de 11 places pour être tête de série à son tournoi à domicile, affrontera désormais un autre Australien, Jordan Thompson, pour une place en finale de dimanche.

« Ça a été une bonne course jusqu’à présent et j’espère pouvoir aller un peu plus loin que l’an dernier », a déclaré l’Ecossais.

Murray et Kubler se sont battus à haute intensité malgré la chaleur et le service rapide du joueur de 30 ans a porté ses fruits alors qu’il prenait rapidement une avance de 3-2, ce qui a frustré le triple vainqueur du Grand Chelem car il n’a pas trouvé de rythme.

Kubler a reproduit la domination du premier set de mercredi sur le Britannique Ryan Peniston alors que Murray avait du mal à gérer la sélection de tirs de son adversaire et que l’Écossais devait se précipiter sur le gazon avant de perdre le premier set 6-3.

L’ancien n ° 1 mondial a semblé rajeuni par le soutien à domicile, cependant, et il a finalement eu l’impression qu’il commençait à trouver ses marques après avoir pris une avance de 2-1 dans le deuxième set, pour être ramené à 2-2.

Kubler a exprimé sa satisfaction par un « allez » fort alors que le match approchait de l’heure de jeu avec le deuxième set désormais verrouillé à 3-3.

Murray a répondu par un gémissement frustré alors que le numéro 69 mondial commençait à augmenter la pression avec des services puissants et des célébrations verbales.

Cependant, les cris de Kubler se sont estompés alors que la précision de Murray, deuxième tête de série, a commencé à forcer les erreurs et que le favori à domicile a pris une avance de 5-3 avant qu’un as ne le voie remporter le dernier match pour ramener le niveau d’égalité.

Murray a commencé le troisième set là où il s’était arrêté et a pris une avance de deux matchs malgré ses remontrances avec l’arbitre sur un tir de Kubler qui a été appelé.

Kubler était à un point du retrait d’un match, mais l’expérimenté Murray s’est imposé après une série de rallyes passionnants alors qu’il prenait une avance de 3-0 et semblait sur la bonne voie pour la victoire.

Mais, fraîchement sorti d’une pause médicale, les coups droits de Kubler ont commencé à pétiller devant un Murray impuissant alors que l’attitude de l’Australien ne disait jamais mourir commençait à briller et il réglait le score à 3-2.

Les services des deux joueurs étaient des armes importantes ce jour-là et cela a été encore plus démontré lorsque Murray s’est retrouvé à servir pour le match à 5-4.

La puissance de Murray mélangée à sa tranche habile a laissé Kubler sans réponse alors qu’il succombait à la qualité de son adversaire alors que le double champion de Wimbledon remportait la victoire.

Quel avenir pour Murray ?

Murray doit décider où il jouera la semaine prochaine, ses options étant le Rothesay Open à Nottingham ou le Stuttgart Open.

Le Britannique a apprécié l’événement de l’année dernière en Allemagne, où il a battu la tête de série Stefanos Tsitsipas et l’éventuel finaliste de Wimbledon Nick Kyrgios avant de perdre face à l’Italien Matteo Berrettini en finale.

Il a ajouté: « Je dois décider si j’irai à Nottingham ou à Stuttgart. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux, ce sont toutes les deux de bonnes décisions.

« Il y a des récompenses plus élevées à Stuttgart et Nottingham, il y a moins de déplacements et les courts sont probablement un peu plus similaires à Queen’s et Wimbledon.

« J’ai l’impression que je devrais jouer au plus haut niveau possible et participer à la tournée est finalement ce que je veux faire.

« J’ai aimé le tournoi de Stuttgart l’année dernière – j’y ai très bien joué, donc j’aimerais pouvoir prendre une décision dans les prochains jours, mais il faut que ce soit [on Friday]. »

Boulter nouveau britannique n ° 1

Plus tôt, Katie Boulter a combattu l’adversaire suisse Viktorija Golubic pour gagner en deux sets 7-5 6-2 pour passer à une confrontation en quatre derniers avec la Belge Yanina Wickmayer.

La victoire de Boulter a confirmé sa place de numéro 1 britannique pour la première fois aux dépens d’Emma Raducanu, blessée.

La campagne d’Isabelle Lacy a pris fin lorsque la jeune de 16 ans est tombée face à son compatriote britannique Yuriko Miyazaki 6-3 6-0.

Miyazaki s’est qualifiée pour les demi-finales où elle affrontera sa compatriote Katie Cygnequi a battu l’Allemande Tatjana Maria 3-6 6-3 6-4.

C’est la première fois que trois Britanniques atteignent le dernier carré de l’histoire du tournoi.