Andy Murray: l’ancien finaliste de l’Open de France se retire du Grand Chelem de cette année à Roland Garros | Actualités Tennis

Andy Murray s’est retiré de l’Open de France de cette année pour donner la priorité à la saison sur gazon dans la préparation de Wimbledon.

Le joueur de 36 ans s’est retiré avant le tirage au sort des qualifications à Roland Garros après avoir eu du mal à trouver sa meilleure forme sur terre battue ces dernières semaines et donnera désormais la priorité à un calendrier chargé sur gazon dans la préparation de Wimbledon.

Murray avait lutté pour sa meilleure forme sur terre battue après avoir prouvé qu’il était physiquement en forme pour affronter les meilleurs joueurs du monde avec quelques matchs marathon à l’Open d’Australie au début de l’année.

L’ancien numéro 1 mondial, qui a tenté de relancer sa carrière après une opération majeure à la hanche en 2018, a remporté deux victoires en cinq sets contre Matteo Berrettini et Thanasi Kokkinakis avant de s’incliner face à Roberto Bautista Agut au troisième tour.

Il a battu Tommy Paul lors de la finale de l’épreuve ATP Challenger à Aix-en-Provence au début de ce mois pour décrocher son premier titre à n’importe quel niveau depuis 2019 – après des sorties au premier tour à Monte Carlo et Madrid.

Cela a été suivi de ses déceptions à l’Open d’Italie à Rome et d’un autre événement Challenger à Bordeaux contre le vieil ennemi Stan Wawrinka.

S’exprimant après cette défaite contre Wawrinka, Murray a déclaré: « Il ne s’agit pas tant de [physical worries]. J’espère que mon corps ira bien après ce que j’ai fait au début de l’année. J’ai joué des matchs consécutifs de cinq heures et j’ai bien fait physiquement dans ces matchs. Il n’y a aucune raison pour que cela soit nécessairement différent ici.

« C’était juste plus pour voir où en est mon jeu. C’est juste ce qu’il faut prioriser à ce stade de ma carrière. Je fais confiance à mon corps maintenant mais je suis conscient que ma meilleure chance d’avoir une course profonde est plus susceptible de se produire à Wimbledon. »

Murray donnera la priorité à un calendrier chargé sur gazon dans la préparation de Wimbledon





Le joueur de 36 ans est censé réfléchir aux tournois à cibler et ils pourraient inclure Surbiton du 4 au 11 juin, puis Queen’s du 19 au 25 juin. Wimbledon doit commencer le 3 juillet.

Murray, qui a perdu contre Novak Djokovic lors de la finale de Roland-Garros 2016, est le dernier grand nom à s’être retiré du Grand Chelem, après Rafael Nadal et Nick Kyrgios.