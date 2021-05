Andy Murray lancera sa campagne sur gazon à l’Open de Nottingham | Nouvelles du tennis

Andy Murray jouera non-stop au tennis sur gazon en juin, étant maintenant entré à Nottingham devant le Queen’s Club et Wimbledon.

Andy Murray lancera sa campagne sur gazon à l’Open de Nottingham début juin pour tenter d’obtenir des matchs plus compétitifs à son actif avant Wimbledon.

L’Écossais, qui n’a disputé que trois matchs en simple de niveau tour cette année, a ajouté à son itinéraire l’événement ATP Challenger Tour de deuxième niveau, qui se jouera au Nottingham Tennis Center du 5 au 13 juin.

Murray, triple champion du Grand Chelem, a décidé de sauter l’Open de France de cette année alors qu’il continue de se remettre d’une blessure à l’aine qu’il a subie dans son sommeil avant l’Open de Miami en mars.

Le joueur de 34 ans, classé 123e au monde après de longues mises à pied en raison de blessures à la hanche, devait faire son retour en simple lors de tournois sur terre battue à Genève ou à Lyon, mais il s’est retiré afin de concentrer ses efforts sur l’herbe. – balançoire sur le terrain.

Murray s’est rendu à Rome le week-end dernier et a programmé des séances d’entraînement avec plusieurs joueurs de premier plan, dont Novak Djokovic.

Il a gagné l’entrée dans le tirage au sort du double avec son compatriote Liam Broady en tant que remplaçant tardif et a joué deux matches, perdant contre Kevin Krawietz et Horia Tecau.

Cependant, Murray ressentait toujours un certain inconfort et est rentré chez lui à Londres pour plus de réadaptation et pour commencer à s’entraîner sur sa surface préférée, avec une remise en forme complète pour Wimbledon maintenant l’objectif clair.

Murray espère se remettre d’une blessure à l’aine qui a nui à ses progrès depuis mars

Murray doit également jouer aux championnats cinch au Queen’s Club à partir du 14 juin, avant Wimbledon (un tournoi qu’il a remporté deux fois) à partir du 28 juin.

N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/tennis, notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone, iPad et Android