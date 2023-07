Andy Murray laisse échapper un cri alors qu’il tombe blessé avant de gagner le set au premier point

Le cœur d’une nation était dans sa bouche quand Andy Murray a crié alors qu’il tombait blessé tard jeudi soir sur le court central.

Mais ils n’avaient pas à s’inquiéter car le double champion de Wimbledon s’est dépoussiéré et a remporté le set au premier point depuis qu’il est monté du pont pour prendre ce qui pourrait être une avance cruciale contre la cinquième tête de série à Wimbledon, Stefanos Tsitsipas.

9 Murray a frappé le pont après avoir perdu le point Crédit : BBC

9 Il est resté plusieurs secondes Crédit : BBC

9 Mais s’est remis sur ses pieds Crédit : BBC

9 Et puis scellé le troisième set sur le point suivant Crédit : BBC

Murray servait pour prendre une avance de 2-1 en sets lors de la passionnante rencontre du deuxième tour lorsqu’il est apparu que le désastre avait frappé alors qu’il tombait après avoir été pris à contre-pied par le coup droit de Tsitsipas sur la ligne.

L’Écossais a poussé un cri et se tordait de douleur alors qu’il semblait se tenir l’aine gauche, mais il s’est ensuite remis sur ses pieds après plusieurs secondes.

Compte tenu de son record de blessures ces dernières années, de nombreux fans auraient craint que la course de Murray ne se déroule.

Mais Murray a répondu de manière parfaite en scellant le troisième set sur le premier point après l’arrêt.

Cela s’est avéré être le dernier acte du match de jeudi, le quatrième set devant reprendre vendredi. Murray mène actuellement le choc 6-7 (3) 7-6 (2) 6-4.

Mais ce fut une excellente nuit de travail pour le joueur de 36 ans, qui dit qu’il est physiquement dans la meilleure forme qu’il ait été à Wimbledon depuis qu’il a remporté le titre du simple messieurs en 2016.

9 Murray a d’abord été ennuyé que le match ait ensuite été interrompu, mais on lui a rappelé le couvre-feu de 23 heures pour une journée de jeu à SW19 Crédit : BBC

La victoire en cinq sets de Liam Broady sur Casper Ruud plus tôt sur le court central signifiait que ce match ne commençait qu’après 19h30, Murray cherchant à imiter son compatriote moins annoncé en éliminant une tête de série parmi les cinq premières.

Murray n’est peut-être plus au sommet du jeu, mais il connaît mieux que la plupart un terrain en gazon, et rares sont les jeunes générations qui aiment concourir en surface.

Tsitsipas est certainement beaucoup plus à l’aise sur les terrains en terre battue et en dur, avec sa meilleure performance ici jusqu’à présent une course au quatrième tour il y a cinq ans.

Il avait eu besoin de deux jours et cinq sets pour dépasser Dominic Thiem au premier tour tandis que Murray avait le luxe du toit pour son affrontement avec Ryan Peniston, et le terrain était à nouveau couvert à leur sortie, avec peu de chances que le match puisse être terminé. en plein jour.

L’atmosphère s’est enflammée d’excitation et les deux joueurs ont frappé le ballon avec précision dès le début, avec moins d’un point jusqu’au 12e match, lorsqu’un défi HawkEye malavisé de Murray sur un ballon qui a coupé la ligne de fond l’a laissé face à un point de rupture.

Il a répondu avec son propre coup droit sur la ligne, criant « allons-y » quand Tsitsipas a raté la ligne de touche opposée, et dans un tie-break ils sont allés.

9 Murray a pris un bon départ Crédit : Getty

9 Mais Tsitsipas a remporté le premier set serré Crédit : Getty

Là, le Grec a pris une page du livre de Novak Djokovic sur la façon de jouer des tie-breaks sans faute, une série de points exceptionnels lui donnant l’avantage et laissant un peu d’air sortir du ballon du court central.

Tsitsipas a gardé certains de ses meilleurs tennis pour les tournois du Grand Chelem cette année, atteignant une deuxième finale à l’Open d’Australie, où il a affronté l’inarrêtable Djokovic, et les huit derniers à Paris.

Dans le deuxième set, Murray s’accrochait alors que le coup droit de Tsitsipas prenait vraiment feu, le joueur de 24 ans propulsant 11 vainqueurs nets de ce côté.

Mais Murray a évité de renoncer à des points de rupture et a obtenu sa récompense, Tsitsipas faisant finalement quelques erreurs pour glisser à 6-2 à la dérive.

Murray a utilisé tout son avantage à domicile, s’attardant autour du filet et fouettant la foule, et un énorme rugissement a accueilli le point suivant.

9 Murray a fait un excellent travail pour animer la foule du court central Crédit : Getty

Lors de leur seule rencontre précédente du Grand Chelem, à l’US Open en 2021, Murray a déclaré qu’il avait perdu le respect de son adversaire pendant la durée de ses pauses toilettes lors d’une défaite en cinq sets pour l’Écossais.

Les règles ont changé depuis, mais Tsitsipas, qui avait qualifié le tribunal de salon de Murray, a été hué à son retour d’une longue pause pour changer de vêtements.

Le Grec a porté sa déception dans le troisième set et Murray a immédiatement bondi, créant ses premiers points de rupture du match et brisant à l’amour.

Après son glissade, Murray a fait le travail et cherchera à réserver sa place au troisième tour lors de ce qui sera le dixième anniversaire de son premier triomphe à SW19.