Andy Murray frustré par la manière de quitter Wimbledon, soulevant des points d’interrogation sur son avenir | Actualités Tennis

Andy Murray a été frustré par la manière dont il a quitté Wimbledon aux mains de Denis Shapovalov

Andy Murray a soulevé des questions sur son avenir après s’être senti « extrêmement frustré » par la manière dont il a quitté Wimbledon aux mains de Denis Shapovalov.

Le joueur de 34 ans avait remporté des matchs consécutifs lors d’un Grand Chelem pour la première fois depuis le début de ses problèmes de hanche en 2017, mais Shapovalov, 10e tête de série, était un pas en avant par rapport à Nikoloz Basilashvili et Oscar Otte, alors que Murray était confortablement battu. .

Murray a quitté le court central pour une ovation debout et il concentrera désormais son attention sur les Jeux olympiques de Tokyo où il défendra le titre en simple qu’il a remporté à Londres et à Rio de Janeiro.

« Est-ce que tout cet entraînement et tout ce que vous faites dans le gymnase, à moins que vous ne puissiez vous entraîner et améliorer votre jeu et obtenir des matchs et obtenir une série de tournois, est-ce que cela vaut tout le travail que vous faites ? » Andy Murray

Après sa victoire sur Basilashvili, Murray avait demandé pourquoi il voudrait renoncer à de telles occasions, mais ces deux émotions contradictoires jouaient dans l’esprit de l’Écossais.

Il a déclaré: « C’était génial de jouer à nouveau devant la foule. J’ai reçu un soutien incroyable ici. Je suis très reconnaissant pour cela. Quelque chose que j’ai manqué. Cela vous rappelle en quelque sorte pourquoi vous faites tout le travail et tout.

« Mais ensuite, d’un autre côté, la partie positive est de traverser les matchs et de se sentir bien physiquement et de ne pas se blesser.

« C’est bien, mais il y a une partie de moi qui a l’impression d’avoir travaillé tellement au cours des trois derniers mois et finalement de ne pas jouer comme je le voudrais et ce à quoi je m’attends, et c’est comme, est-ce que ça vaut le coup ?

« Est-ce que tout cet entraînement et tout ce que vous faites dans le gymnase, à moins que vous ne puissiez vous entraîner et améliorer votre jeu et obtenir des matchs et obtenir une série de tournois, est-ce que cela vaut tout le travail que vous faites ?

« Il y a une partie de moi qui donne l’impression, oui, c’est vrai, parce que j’avais de bons souvenirs et des trucs de cet événement et que je jouais dans des atmosphères brillantes. Mais j’ai terminé le match ce soir et je dis à mon équipe: » Je » Je ne suis tout simplement pas satisfait de la façon dont j’ai joué ».

« Donc, à moins que mon équipe et moi puissions trouver un moyen de me garder sur le terrain pendant une période de temps cohérente et de me permettre de m’entraîner de la manière dont j’ai besoin pour rivaliser avec ces gars-là, c’est à ce moment-là que les discussions sur ce que je ferai ensuite Entrez.

« Parce que j’ai vraiment beaucoup investi pour en arriver là, mais je ne suis pas en mesure de m’entraîner et de préparer la façon dont je dois performer comme je le voudrais lors de ces événements.

« Je ne m’attends pas et ne dis pas que je battrai Denis Shapovalov. C’est un joueur brillant. Mais j’ai l’impression que je peux faire beaucoup mieux que ce que j’ai fait ce soir. »

La défaite de Murray était également une victoire pour l’Écossais simplement pour être sur le terrain et capable de participer à nouveau à un Grand Chelem

L’Écossais, qui a également disputé deux matchs compétitifs au meilleur des trois sets au Queen’s Club, a donné une évaluation honnête de sa semaine, déclarant: « (Ça) a été vraiment bien à certains égards, mais c’est aussi frustrant. J’ai joué deux de longs matchs, et c’est vraiment beaucoup plus que tout ce que j’ai fait au cours des six derniers mois.

« Donc, si mon jeu n’est pas tout à fait parfait physiquement, je ne suis pas parfait, ou physiquement très frais, ça va être difficile pour moi.

« C’est extrêmement frustrant, parce que j’ai l’impression d’avoir mis beaucoup de travail pour arriver à ce point, et puis, évidemment, perdre comme ça est difficile. Être aussi bon que lui. Je ne veux rien enlever à sa performance . Il a vraiment très bien joué. Mais si je vais mettre autant d’efforts, je veux faire mieux que ce que j’ai fait ici. Même s’il y a eu de bons moments. «

L’ancien numéro 1 mondial dit qu’il a besoin de plus de temps sur le terrain de match et sur le terrain d’entraînement

Murray a cependant offert quelques points positifs dans le fait qu’il n’y avait pas eu de récidive de la blessure à l’aine qui a entravé sa saison stop-start depuis le Miami Masters en mars.

« Il y a eu des moments de très bon tennis mélangés à de très mauvais moments. J’aurais vraiment dû être hors du terrain en trois sets contre Basilashvili. Aucune excuse pour ce qui s’est passé dans ce match », a-t-il déclaré.

« Et vous avez besoin de toutes vos réserves et de conserver autant d’énergie que possible pendant ces événements. J’ai foiré là-bas.

« J’étais un set et une rupture contre Otte et j’ai immédiatement perdu trois matchs sur le spin et c’était la rupture, puis deux sets à un. C’est comme, ce genre de choses, j’aurais pu me mettre dans une bien meilleure position pour aller dans aujourd’hui.

« C’était positif que j’ai traversé l’événement sans me blesser, mais j’ai l’impression que je peux faire mieux au niveau du tennis. J’ai l’impression que je peux mieux jouer et mieux terminer les matchs. Mais pour ce faire, j’ai besoin de temps sur le match et j’ai besoin de plus de temps sur le terrain d’entraînement, et je n’ai eu ni l’un ni l’autre ces derniers mois. »

Il y a trois ans, si vous disiez à Andy Murray qu’il serait au 3e tour en 2021 @Wimbledon, il aurait levé la main, oui s’il vous plait !! – Pam Shriver (@PHShriver) 2 juillet 2021

Mark Petchey (à gauche) fait actuellement partie de l’équipe d’entraîneurs de Murray, mais l’Écossais ne sait pas combien de temps il prévoit de rester

Murray prévoit de se préparer pour les Jeux de Tokyo, qui débuteront le 23 juillet, en s’entraînant avec le spécialiste du double Joe Salisbury. À son arrivée au Japon, le médaillé d’or consécutif en simple messieurs a déclaré qu’il ne craignait pas les restrictions strictes sur les coronavirus qui seront mises en place dans la bulle pour les athlètes, en disant « Je suis d’accord avec ça ».

Le triple champion du Grand Chelem est actuellement entraîné par Jamie Delgado avec le gourou de la force et du conditionnement Matt Little qui fait également partie de l’équipe.

L’ancien entraîneur Mark Petchey a récemment rejoint l’équipe, mais l’Écossais ne sait toujours pas combien de temps il prévoit de rester dans l’équipe en raison de ses engagements à la télévision. Murray a également indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’embaucher quelqu’un d’autre.

Il a ajouté: « Je vais devoir discuter un peu de cela avec Petch et voir ce que nous faisons d’ici la fin de l’année. Mais je n’ai pas l’intention d’ajouter d’autres entraîneurs, je n’en parle à personne. d’autre à ce sujet. Je pense que deux suffisent. «

