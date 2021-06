Andy Murray fait un début gagnant pour sa première campagne en simple à Wimbledon en quatre ans | Actualités Tennis

Le Britannique Andy Murray a battu Nikoloz Basilashvili lors de son retour à Wimbledon

Le double champion de Wimbledon, Andy Murray, a fait un retour gagnant au All England Club avec une victoire de 6-4 6-3 5-7 6-3 au premier tour contre Nikoloz Basilashvili devant une foule bruyante à l’ouverture lundi.

Participant au simple pour la première fois depuis 2017 après avoir obtenu une wild card, l’Écossais a montré toutes ses prouesses sur gazon dans les deux premiers sets, et il semblait se diriger vers la victoire dans le troisième après avoir progressé de 5-0. .

Mais la tête de série géorgienne 24e a effectué un retour remarquable en remportant sept matchs d’affilée, économisant deux balles de match, pour envoyer le concours dans un quatrième set.

Cela signifiait un retard pendant que le toit du court central était fermé et que Murray s’est regroupé, est revenu en tête et a cette fois terminé le travail pour terminer une victoire nerveuse en quatre sets sur sa quatrième balle de match.

« On me demande sans cesse si ce sera mon dernier Wimbledon, mon dernier match. Non. Je vais continuer à jouer. Je veux jouer. J’aime ça. Je peux toujours jouer au plus haut niveau. » Andy Murray

Dans son interview sur le terrain, Murray a déclaré: « C’est incroyable d’être de retour ici pour jouer à nouveau sur le court central. C’est une atmosphère tellement brillante, et c’est quelque chose qui depuis mon retour me manquait vraiment, c’était de jouer devant les fans.

« J’ai bien fait de remporter le quatrième set à la fin parce que ce n’était pas facile mentalement de retourner aux vestiaires après avoir perdu le troisième.

« J’étais vraiment déçu d’avoir perdu le troisième et je devais me souvenir de ce que je faisais qui gagnait le match. J’ai coupé certains des drop shots, j’ai réussi à mieux servir et j’ai inversé la tendance. »

Murray a subi deux opérations et une hanche en métal insérée depuis qu’il a boité en quart de finale il y a quatre ans contre Sam Querrey et sa carrière a déraillé en conséquence.

Le joueur de 34 ans a lutté contre une succession de problèmes de blessures qui ont limité sa capacité à organiser un certain nombre de matchs, mais Wimbledon est le terrain de chasse heureux de Murray, et il a parfois évoqué un tennis impressionnant pour marquer un retour réussi à son tournoi favori du Grand Chelem.

Avec Basilashvili un adversaire d’un certain calibre et un double champion du circuit ATP cette saison, on craignait que le retour de Murray ne soit aussi son chant du cygne à Wimbledon.

Mais le joueur de 34 ans a toujours été optimiste quant à ses chances de revenir au sommet du jeu si son corps coopère, et le test sera désormais de savoir s’il peut soutenir ce match contre l’un des deux qualifiés, Oscar Otte ou Arthur. Rinderknech, qui étaient à égalité à 9-9 en cinquième lorsque leur match a été suspendu.

À propos de ses luttes des quatre dernières années, Murray a déclaré: « Ça a été extrêmement difficile. Même ces derniers mois, je n’ai pas eu les blessures les plus graves, mais c’était extrêmement frustrant de ne pas pouvoir entrer sur le terrain.

« J’ai continué à essayer, j’ai continué à travailler dur, à faire tout ce qu’il fallait pour me remettre dans cette position. Je me sens très chanceux de pouvoir recommencer.

« On me demande sans cesse si ce sera mon dernier Wimbledon, mon dernier match. Non. Je vais continuer à jouer. Je veux jouer. J’aime ça. Je peux toujours jouer au plus haut niveau. Il est classé 28 dans le monde. Je n’ai pratiquement joué aucun match et je l’ai battu.

Murray vs Basilashvili: Statistiques du match Murray Statistiques de match Basilachvili 17 As 5 0 Doubles fautes 5 72% Pourcentage de victoire au 1er service 65% 49% Pourcentage de victoire au 2e service 34% 8/14 Points de break gagnés 5/10 37 Total des gagnants 32 33 Erreurs non forcées 59 138 Total des points gagnés 115

Liam Broady a battu le 86e mondial Marco Cecchinato pour se qualifier pour le deuxième tour

Liam Broady n’a enregistré que sa deuxième victoire à Wimbledon alors qu’il balayait Marco Cecchinato en séries droites.

Le Britannique n ° 5, qui a gagné pour la dernière fois au All England Club en 2015, a envoyé l’Italien 6-3 6-4 6-0 sur le court n ° 3.

Le joueur de 27 ans a perdu au premier tour en 2016 et 2018 et ne s’est pas qualifié en 2017 et 2019, mais il a regardé chez lui avec un affichage résistant pour organiser une rencontre avec le neuvième tête de série Diego Schwartzman ou Benoit Paire dans le tour suivant.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi ce résultat avait été si long à venir, il a répondu : « Je veux dire, pour être honnête, je suis la première personne à ressentir ça.

« Mais je regarde en arrière maintenant et c’est un voyage plus long que je ne le pensais. Évidemment, j’ai peut-être fait beaucoup plus de bêtises que d’autres personnes qui avaient en quelque sorte le même âge que moi, mes pairs.

« Mais si je n’avais pas fait ça, saurais-je ce que je sais maintenant ? Serais-je dans la même position que maintenant ? Qui sait. Une chose que je suis est reconnaissante d’être à nouveau dans cette position parce que j’ai failli m’arrêter jouer au tennis. À la fin de la journée, je prendrai ce que je peux obtenir.

« J’ai joué un très mauvais tennis au fil des ans. Mais probablement à la fin de 2018, j’étais sur le point de raccrocher les raquettes. »

