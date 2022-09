Andy Murray évincé par Matteo Berrettini au troisième tour

Le Britannique Andy Murray a déclaré qu’il était encouragé après avoir battu la 13e tête de série italienne Matteo Berrettini lors d’une défaite 6-4 6-4 6-7 (1) 6-3 vendredi après avoir participé au troisième tour de l’US Open pour la première fois depuis 2016.

Le double champion de Wimbledon, âgé de 35 ans, a sauvé huit points de rupture dans le troisième pour maintenir le concours en vie sur le même terrain où il a remporté son premier titre majeur il y a dix ans.

S’il n’a pas pu résister à l’assaut offensif de son adversaire de 26 ans en quatrième, la performance lui a néanmoins donné de l’espoir après des chirurgies de la hanche en 2018 et 2019.

« J’ai une hanche en métal. Ce n’est pas facile de jouer avec ça. C’est vraiment difficile. Je suis surpris d’être encore capable de rivaliser avec des gars qui sont au sommet du jeu », a-t-il déclaré aux journalistes.

«Des matchs comme celui-ci, vous savez, je suis vraiment fier d’avoir travaillé moi-même dans une position où je suis capable de faire ça… ça a été difficile pour moi pendant six ans. Cela a été vraiment difficile.

Murray a remporté des victoires impressionnantes contre le Grec Stefanos Tsitsipas et l’Australien Nick Kyrgios lors du tournoi de Stuttgart en juin, mais a subi une blessure à l’abdomen lorsqu’il a perdu en finale face à Berrettini.

Cette performance l’a remis dans le top 50 pour la première fois en environ quatre ans – bien qu’il ait été classé 51e au monde avant Flushing Meadows – une amélioration qui, selon lui, l’a aidé à le motiver.

“Beaucoup de gens m’ont dit que je ne pourrais plus jouer, et beaucoup de gens m’ont dit que je serais capable de frapper des balles de tennis mais que je ne pourrais plus concourir professionnellement”, a déclaré Murray.

“C’était un non-sens, et je veux voir à quel point je peux revenir au sommet du jeu.”

