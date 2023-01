Andy Murray étourdit Matteo Berrettini dans un thriller en cinq sets

Andy Murray a déclaré qu’il avait fait taire les sceptiques après avoir battu la 13e tête de série italienne Matteo Berrettini en cinq sets exténuants pour réserver une place au deuxième tour de l’Open d’Australie mardi.

Le triple champion du Grand Chelem a lutté contre de graves blessures à la hanche et à l’abdomen pendant une demi-décennie, mais s’est déclaré indemne de douleur et s’est enflammé avant le tournoi.

Son courage renommé a été mis en valeur en sauvant une balle de match pour renverser l’Italien 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 (7/9), 7-6 (10/6) en 4 heures 49 minutes à huis clos. toit de la Rod Laver Arena en raison de la chaleur extrême.

Ce fut une énorme victoire pour le Britannique de 35 ans, désormais classé 66e, d’éliminer le demi-finaliste de l’an dernier.

“Je pense que ces dernières années, je me suis certainement remis en question”, a déclaré Murray, quintuple finaliste à Melbourne Park et ancien numéro un mondial.

«Il y a certainement beaucoup de gens qui se sont interrogés sur moi et mes capacités, si je pouvais encore performer lors des plus grands événements et des plus grands matchs.

« Je me sentais très fier de moi après le match. Ce n’est pas quelque chose que j’ai généralement ressenti au fil des ans à la fin des matchs de tennis.

“Je pense que je suis fier du travail que j’ai accompli ces derniers mois”, a ajouté Murray, qui affrontera ensuite Thanasi Kokkinakis ou Fabio Fognini.

«Je me suis entraîné très, très dur en Floride pour me préparer à jouer ici. Je suis vraiment fier de la façon dont j’ai combattu ce match à la fin, alors qu’il aurait pu m’échapper.”

Il s’agissait de la première victoire de Murray contre un joueur du top 20 lors d’un Grand Chelem depuis sa victoire sur Kei Nishikori, neuvième au classement, en quart de finale de l’Open de France 2017.

Victory a également remporté sa 50e victoire à l’Open d’Australie, devenant le cinquième homme de l’ère Open à réaliser l’exploit aux côtés de Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Stefan Edberg.

Berrettini a qualifié Murray – qui joue avec une hanche en métal après une opération chirurgicale en 2019 – de “grand champion”.

“C’est impressionnant ce qu’il a pu faire après tant d’opérations, après tous les kilomètres qu’il a parcourus dans sa carrière”, a déclaré le joueur de 26 ans.

“Cela montre à quel point il aime le jeu, à quel point il aime ce genre de matchs. C’est un grand champion. Je l’ai dit tellement de fois.”

– Un dur travail –

Entraîné par Ivan Lendl, qui a remporté le titre de Melbourne Park en 1989 et 1990, Murray a breaké une fois dans le premier set et deux fois dans le second alors que l’Italien se débattait sur son deuxième service tout en faisant une multitude d’erreurs directes.

Mais Berrettini s’est rallié au troisième set avec une pause pour se déplacer 3-2 sans faute et aidé par six as l’a amené à un quatrième set.

Rien ne les séparait et c’est parti pour un tie-break en bascule que l’Italien a remporté sur sa troisième balle de set lorsque Murray a envoyé un long coup droit.

Berrettini a obtenu une balle de match 5-4 dans le cinquième set, mais a réussi une demi-volée facile pour gâcher l’occasion et cela s’est à nouveau soldé par un bris d’égalité.

Une pause précoce pour Murray lui a donné l’avantage et il s’est accroché.

Murray a déclaré que le fait d’avoir Lendl dans son équipe faisait une grande différence.

“Il ne va certainement pas me laisser m’en tirer, eh bien, ne pas travailler dur”, a-t-il déclaré.

“Il va toujours me pousser aussi fort que possible pour essayer de tirer le meilleur de moi.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)