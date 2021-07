Andy Murray et Dan Evans visent le quatrième tour à Wimbledon | Actualités Tennis

Andy Murray et Dan Evans sont de retour à Wimbledon vendredi – les deux joueurs espèrent atteindre la deuxième semaine

Andy Murray et Dan Evans arboreront le drapeau britannique à Wimbledon vendredi, mais ils font face à des obstacles très différents pour tenter d’atteindre le quatrième tour.

Murray a réussi une performance primée aux Oscars pour garder ses rêves de Wimbledon en vie alors qu’il se relevait et s’époussetait avant de rugir vers une victoire magique au deuxième tour en cinq sets contre le qualifié allemand Oscar Otte.

Depuis que le joueur de 34 ans s’est qualifié pour les quarts de finale ici en 2017, avant ses deux opérations à la hanche et ce qu’il pensait être la fin de sa carrière, Murray avait remporté deux matchs en Grand Chelem.

Le double champion avait déjà été mis à rude épreuve par Nikoloz Basilashvili, avant de montrer une incroyable résurgence physique pour écrire un autre chapitre de son long livre de nuits dramatiques sur le Court central contre Otte mercredi.

Denis Shapovalov affrontera Murray pour la première fois

Il devra invoquer une partie de la vieille magie lorsqu’il fera face à un affrontement difficile au troisième tour contre la 10e tête de série Denis Shapovalov.

« Ce n’est tout simplement pas facile lorsque vous n’avez pas joué de matchs et que vous ne vous entraînez pas autant juste pour maintenir votre concentration et votre concentration pendant, vous savez, deux heures et demie, trois heures d’affilée », a déclaré Murray.

« Je pense qu’une fois que vous recommencez à jouer plus de matchs, à reprendre ce rythme et à vous habituer à gagner à nouveau, cela devient un peu plus instinctif, un peu plus naturel. Mais c’est juste un peu difficile jusqu’à présent. »

Ce sera la première rencontre entre Murray et Shapovalov, 22 ans, qui a frappé 58 vainqueurs pour vaincre Philipp Kohlschreiber en cinq sets, avant de passer au troisième tour lorsque l’Espagnol Pablo Andujar a été contraint de se retirer blessé avant qu’un ballon ne soit frappé. .

Shapovalov a 19-13 ans cette saison après avoir atteint la finale de l’Open de Genève et les demi-finales des championnats cinch au Queen’s Club, où il a perdu contre le Britannique Cam Norrie.

Evans affrontera ensuite le talentueux jeune américain Sebastian Korda et cherche à atteindre la deuxième semaine à Wimbledon pour la première fois.

Le n°1 britannique a battu le Croate Dusan Lajovic pour remporter son deuxième match en deux jours et égaler son meilleur parcours au All England Club.

Evans a atteint le troisième tour en 2016, puis de nouveau en 2019, où il a subi une douloureuse défaite en cinq sets contre Joao Sousa qui lui a volé une rencontre avec Rafael Nadal.

Sebastian Korda et Dan Evans se rencontreront également pour la première fois

Il obtiendra une autre chance de faire la deuxième semaine vendredi lorsqu’il rencontrera Korda, non classé mais talentueux, qui connaît une année exceptionnelle sur la tournée.

« Je pense que j’ai fait un excellent travail pour m’en sortir. Comme je l’ai dit, je n’ai pas encore joué mon meilleur tennis, alors j’espère que cela arrivera », a déclaré Evans.

« Je travaille dur. J’essaie de me concentrer pour le trouver. Un autre jour sur les courts d’entraînement demain, ayez un peu plus de sensations. J’espère qu’au troisième tour, je joue un peu plus proprement là-bas, je sers un peu mieux .

« Match par match pour aller un peu mieux serait bien.

« Je suis en compétition et je reste concentré, ce qui fait partie d’une grande partie de la bataille qui consiste à rester dans le match, en particulier trois sets sur cinq.

« Il y a d’énormes changements d’élan dans le match. Il s’agit vraiment de rester calme et concentré sur le moment. »

Korda est le frère des golfeuses Nelly et Jessica Korda et le fils du champion du simple masculin de l’Open d’Australie 1998, Petr.

Nelly a remporté son premier titre majeur la semaine dernière et est la première Américaine en sept ans à atteindre la première place du classement mondial féminin.

