Andy Murray et Dan Evans participeront au tournoi du Queen’s Club cet été | Nouvelles du tennis

Andy Murray devrait revenir au Queen’s Club cet été

Le quintuple champion record Andy Murray dit qu’il «a hâte» de jouer au Queen’s Club avec le retour du tournoi dans le cadre des événements d’été sur gazon de la LTA.

Murray et le n ° 1 britannique Evans seront en lice pour le titre, et en double, les champions 2017 Jamie Murray et Bruno Soares seront de retour.

L’événement clé d’échauffement de Wimbledon devrait se dérouler du 14 au 20 juin après avoir été annulé l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus.

Murray jouera en simple à Queen’s pour la première fois depuis 2018 et espère une première victoire depuis qu’il a remporté son cinquième titre en 2016

L’ancien n ° 1 mondial Murray a remporté le titre pour la première fois en 2009, puis à nouveau en 2011, 2013, 2015 et 2016, pour compléter à deux reprises le doublé Queen’s-Wimbledon (2013, 2016).

Il y a deux ans, il s’est associé à Feliciano Lopez pour remporter un titre de double mémorable quelques mois à peine après avoir subi une opération à la hanche.

«Ce fut une période difficile pour tout le monde et ce sera formidable de jouer à nouveau devant des supporters locaux en Grande-Bretagne», a déclaré Murray.

«Le tournoi de Queen’s a toujours compté beaucoup pour moi – c’est là que j’ai remporté mon premier match ATP, j’ai gagné le simple à Queen’s plus que tout autre dans ma carrière, et je n’oublierai jamais notre titre en double en 2019. J’ai hâte d’y retourner. «

Evans se dit enthousiasmé par ce qui l’attend avec le numéro 26 mondial qui connaît la meilleure période de sa carrière après avoir remporté son premier titre ATP à Melbourne avant d’atteindre les demi-finales sur terre battue à Monte Carlo.

« Je sais à quel point nous avons été chanceux de pouvoir continuer à jouer au sport ces derniers mois, ce fut une bonne année pour moi sur le court, et j’ai vraiment hâte de jouer sur l’herbe au cours des deux prochains mois », a déclaré Evans.

« C’est une surface que j’ai toujours aimée, et pouvoir à nouveau jouer aux Championnats Cinch à Queen’s devant des supporters britanniques sera génial. »

Dan Evans a profité d’une belle campagne sur terre battue jusqu’à présent

Le nouveau directeur du tournoi, Luiz Carvalho, a été ravi de confirmer la participation d’Evans et des frères Murray, déclarant: « Dan a obtenu des résultats fantastiques au cours des 12 derniers mois et ce sera très intéressant de le voir sur gazon cette année. Andy et Les disques de Jamie parlent d’eux-mêmes, nous sommes vraiment ravis de les retrouver et nous savons que les fans le seront aussi. «

L’événement de cette année pourra accueillir environ 25% de sa pleine capacité normale, et l’événement sera socialement éloigné, conformément aux protocoles de sécurité actuels exigés par le gouvernement britannique et l’ATP Tour.

La liste complète des engagés des célibataires sera révélée la semaine prochaine. Queen’s vient directement après l’Open de France de cette année, le Grand Chelem reculant d’une semaine dans le but de permettre à plus de fans d’y assister.

