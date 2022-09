Andy Murray éliminé du troisième tour de l’US Open par l’Italien Matteo Berrettini | Nouvelles du monde

Andy Murray a été éliminé au troisième tour de l’US Open par l’Italien Matteo Berrettini.

L’Ecossais tentait d’atteindre les 16 derniers d’un chelem pour la première fois depuis le début de ses problèmes de hanche en 2017.

Mais il a échoué dans le quatrième set, malgré la menace d’un retour classique.

Le joueur de 35 ans a perdu les deux premiers sets mais a riposté dans le troisième, le remportant dans un tie-break.

Berrettini a cependant évité un cinquième set décisif, remportant le quatrième set 6-3.

Murray avait parlé positivement de sa forme physique et de ses mouvements après avoir perdu un seul set lors de ses deux premiers matches pour se qualifier pour le troisième tour à New York pour la première fois depuis 2016.

Mais Berrettini est un artiste éprouvé au Grand Chelem en particulier, ayant atteint au moins les quarts de finale lors des quatre derniers tournois majeurs.

Après un premier set serré, une double faute de Murray sur une balle de break dans le septième jeu a donné au Berrettini, classé 13e, le premier set.

L’Écossais s’est ensuite remis d’une pause précoce dans la seconde et a semblé prendre de l’ascendant sur la ligne de fond, pour être à nouveau brisé sur une double faute, cette fois à 4-4.

Murray a jeté sa raquette vers sa chaise avec dégoût alors qu’il se retrouvait à regarder un déficit de deux sets.

Il n’avait pas riposté depuis deux sets pour gagner un match depuis un affrontement avec Yoshihito Nishioka ici il y a deux ans, dont il a admis cette semaine qu’il lui avait fallu des mois pour se remettre.

Mais il a réussi à rester dans le match et a remporté le troisième set dans un tie-break.

Le retour semblait vraiment avoir lieu lorsque Murray a brisé le puissant service de Berrettini lors du premier match du quatrième set, mais l’Italien a tout de suite riposté et un autre écart de son adversaire à 3-4 a été le dernier clou.

Bien qu’il n’ait pas pu découvrir sa forme d’avant 2017, Murray a remonté le classement après avoir lentement retrouvé forme et forme physique.

Cependant, c’est une autre saison où il n’a pas été en mesure de faire sa marque sur la plus grande scène et son attention ne se tournera pas vers la Davies Cup à Glasgow plus tard ce mois-ci.

Berrettini, qui a eu des problèmes de blessures cette année, se rend à la deuxième semaine de l’US Open pour la quatrième année consécutive.

Après la défaite de Murray, son compatriote britannique Jack Draper a également perdu en deux sets, laissant Dan Evans et Cameron Norrie comme espoirs britanniques lors du dernier majeur de l’année.

Pendant ce temps, Berrettini affrontera les jeunes Espagnols Davidovich Fokina, qui ont battu Daniel Galan en quatre sets.