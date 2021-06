Andy Murray dit qu’il joue toujours au tennis pour l’amour du jeu alors qu’il se prépare pour le Queen’s Club | Actualités Tennis

Andy Murray a donné une évaluation pessimiste de ses chances de revenir au sommet du tennis masculin

Andy Murray dit qu’il joue toujours au tennis en raison de son amour pour le jeu alors que l’ancien n ° 1 mondial se prépare pour les championnats Cinch de cette semaine au Queen’s Club.

Le triple champion du Grand Chelem n’a pas joué depuis mars après avoir subi une blessure à l’aine dans son sommeil et avoir ensuite décidé de sauter la saison sur terre battue afin de se préparer pour Wimbledon.

Il devait jouer à l’événement ATP Challenger à Nottingham la semaine dernière, mais s’est retiré afin de se préparer correctement pour le Queen’s Club.

Murray espère que son corps pourra résister aux rigueurs du tennis de haut niveau

Le joueur de 34 ans, actuellement classé 123e au monde, a déclaré : « Je me sens bien. Je ne me sens pas parfait, mais je me suis bien entraîné au cours du dernier mois environ, assez régulièrement. Je me suis entraîné à Wimbledon, et nous sommes venus ici ces derniers jours et avons eu quelques bonnes pratiques.

« Le point d’interrogation est évidemment de savoir si le corps tient le coup et je ne peux pas dire avec une grande certitude pour le moment si cela va se produire ou non parce que je me sens bien à différents moments au cours des neuf derniers mois environ.

« Je ne peux pas dire avec une grande certitude que tout ira bien. J’espère que ce sera le cas, car j’en ai assez vu à l’entraînement pour que mon tennis soit bien et bien placé, mais physiquement, je dois tenir le coup en jouant des matchs . »

L’entraîneur actuel de Murray, Jamie Delgado, regarde l’Écossais à l’entraînement au Queen’s Club

Murray a révélé qu’il avait parlé à un certain nombre de ses anciens entraîneurs pour obtenir des conseils sur comment, pourquoi et quand ils ont décidé que c’était le bon moment pour se retirer du jeu.

L’Écossais a été sans équivoque dans sa réponse, affirmant qu’il avait toujours le désir et la motivation de continuer à jouer aussi longtemps qu’il le pouvait.

« La raison pour laquelle je joue toujours, c’est parce que j’aime jouer au tennis », a-t-il déclaré. « Je sais que je peux toujours rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde. Je l’ai fait régulièrement à l’entraînement au cours de ces derniers six mois, sept mois, et certainement sur l’herbe, je ne vois pas pourquoi.

« Mon niveau est toujours bon. J’ai juste besoin que mon corps résiste, et cela a été extrêmement frustrant pour moi avec tous les différents problèmes.

« Je veux continuer à essayer et avoir toujours le désir d’aller là-bas, de concourir et de m’entraîner tous les jours pour essayer de m’améliorer et de me donner une chance de continuer. Pour créer plus de souvenirs sur le terrain et obtenir plus de victoires. »

« Je ne sais pas exactement ce que tout le monde attend de moi, mais à en juger par ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens pensent que je ne peux plus jouer et concourir à ce niveau » Andy Murray

Murray affronte le Français Benoit Paire mardi à Queen’s, théâtre de cinq titres en simple et d’une victoire émotionnelle en double avec Feliciano Lopez en 2019, à son retour d’une opération de la hanche.

Le double champion de Wimbledon affirme que sa priorité est de rester « en bonne santé », mais reste catégorique sur le fait qu’il peut toujours rejouer au tennis de haut niveau.

« Si je peux traverser ces matchs et me sentir bien physiquement, je suis sûr que je gagnerai des matchs de tennis et que je ferai des choses qui ne sont peut-être pas inattendues », a-t-il déclaré.

« Je ne sais pas exactement ce que tout le monde attend de moi, mais à en juger par ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens pensent que je ne peux plus jouer et concourir à ce niveau.

« Vous devez être capable de traverser des matchs de tennis et de concourir au plus haut niveau. Je n’ai pas pu le faire. Je ne veux rien promettre en termes de respect, car je ne me connais même pas exactement. Attendons de voir ce qui se passe, mais mon objectif et ma priorité est d’être en bonne santé. »

