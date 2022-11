Andy Murray dit qu’il devra se pousser plus fort à l’entraînement après une sortie décevante du Paris Masters | Actualités Tennis

Andy Murray admet qu’il doit faire des “choses exceptionnelles” pour continuer à concourir sur le circuit ATP avec des crampes et une baisse de forme terminant la saison sur une note sombre pour l’ancien numéro 1 mondial.

L’Ecossais a été assommé par Gilles Simon au premier tour du Masters de Paris lundi, 4-6 7-5 6-3, mettant un terme à sa saison.

Murray a souffert de crampes dans le deuxième set, ce qui a déconcerté l’ancien n ° 1 mondial, bien que le joueur de 35 ans ait souffert du problème mystérieux avant l’US Open.

Peut-être que l’une des erreurs que j’ai commises a été de jouer à Newport. J’aurais pu faire un bloc d’entraînement là-bas pour me mettre au chaud et mieux préparer l’été

Murray a admis que c’était “concernant” les tests de sudation n’ont fourni aucune réponse concluante au problème qui s’est reproduit sur le court Accor Arena de Bercy, le triple champion du Grand Chelem refusant de blâmer sa hanche.

“Que cela se produise après un set et demi sur un terrain intérieur où il ne fait pas particulièrement chaud n’est pas vraiment acceptable”, a déclaré Murray, qui a du mal à retrouver sa forme optimale depuis qu’il a subi deux opérations à la hanche.

“Cela n’a rien à voir avec ma hanche. Je pense juste que la réalité est que je dois travailler plus fort. Évidemment, il y a certaines choses que je peux et ne peux pas faire de nos jours, je dois être un peu plus prudent avec certains des entraînements que je fais.

“Mais je peux certainement faire plus que ce que j’ai fait et me pousser plus fort que ce que j’ai fait récemment. Ce que j’essaie de faire est extrêmement difficile. Je dois faire des choses exceptionnelles pour continuer à concourir.”

Murray’s 2022 Melbourne : 32 derniers Sydney : finale (perdue contre Aslan Karatsev) Open d’Australie : 64 derniers Rotterdam : 16 derniers Doha : 16 derniers Dubaï : 16 derniers Indian Wells : 64 derniers Miami : 64 derniers Madrid : 16 derniers Surbiton : demi-finales Stuttgart : finale (perdue contre Matteo Berrettini) Wimbledon : 64 derniers Newport : Quarts de finale Washington : 64 derniers matchs Montréal : 64 derniers Cincinnati : 32 derniers US Open : 32 derniers Gijón : quarts de finale Bâle : 64 derniers matchs Paris : 64 derniers WL : 26-19

Murray est passé au 48e rang du 134e au classement cette année et a atteint les finales à Sydney et Stuttgart au cours de la première moitié de la saison.

Il a déclaré que sa baisse de forme ces derniers mois aurait pu être évitée en optant pour un entraînement dédié au lieu de jouer à Newport, Rhode Island, immédiatement après Wimbledon.

“Si je suis tout à fait honnête, je ne pense pas que cela se soit nécessairement produit au cours des quatre ou cinq derniers mois, puisque le problème a en quelque sorte commencé à Newport, à l’heure de Washington”, a déclaré Murray.

“Peut-être que l’une des erreurs que j’ai commises a été de jouer à Newport. J’aurais pu faire un bloc d’entraînement là-bas pour entrer dans la chaleur et mieux me préparer pour l’été.”