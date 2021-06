Andy Murray discute de ses blessures, si Wimbledon 2021 pourrait être sa dernière et la poussée écossaise de l’Euro 2020 | Actualités Tennis

1:43



Andy Murray dit qu’il abordera le Wimbledon de cette année comme si c’était le dernier, bien qu’il prévoie de jouer plus de tournois tant que son corps pourra faire face

Andy Murray dit qu’il abordera le Wimbledon de cette année comme si c’était le dernier, bien qu’il prévoie de jouer plus de tournois tant que son corps pourra faire face

À moins d’une semaine de Wimbledon, le double champion Andy Murray se prépare à disputer le simple pour la première fois en quatre ans.

Aujourd’hui âgé de 34 ans et avec une hanche en métal, il se souvient encore des difficultés qu’il a eues en tant que jeune joueur lors de ses débuts au All England Club il y a 16 ans, et peut sympathiser avec Naomi Osaka, qui s’est retirée des championnats en raison de problèmes de santé mentale. .

« J’ai évidemment eu beaucoup de blessures au cours des dernières années, ce qui a été difficile mentalement, mais, quand j’étais plus jeune, faire face à la pression de pratiquer un sport de haut niveau n’est pas quelque chose auquel vous êtes préparé, » il a dit Sky Nouvelles sportives.

« J’apprécie que j’ai beaucoup de chance, je peux faire du sport et tout ça et il y a des gens qui sont dans des positions bien pires que les joueurs de tennis de plusieurs millions de livres, mais je pense que si vous n’avez pas été dans cette situation, les gens ne le feraient pas comprendre ; passer d’un jeune de 18 ans jouant devant personne à tout d’un coup jouant sur le court central de Wimbledon et être commenté sur votre personnalité, votre apparence et votre façon de parler.

« Quand vous avez 19 ou 20 ans, vous n’êtes pas préparé à cela et c’est un grand changement. Plus tôt dans ma carrière, j’ai eu plus de mal à gérer le côté presse et l’attention, alors que maintenant j’ai un tout autre perspective sur les choses, donc ça va. Mais je peux certainement comprendre comment les athlètes luttent avec ça. «

1:59 Murray dit qu’il peut sympathiser avec Naomi Osaka qui s’est retirée de Wimbledon après son récent aveu de problèmes de santé mentale Murray dit qu’il peut sympathiser avec Naomi Osaka qui s’est retirée de Wimbledon après son récent aveu de problèmes de santé mentale

S’efforçant toujours de revenir là où il était avant son opération de la hanche et ses multiples blessures, cela pourrait être le dernier Wimbledon de Murray – mais il espère que ce ne sera pas le cas.

Il a déclaré: « Pour moi, ce n’est pas tellement parce que je m’inquiète que ce soit mon dernier, c’est juste quelque chose auquel je pense. J’ai eu tellement de blessures et tellement de revers que vous ne savez pas vraiment ce qui est au coin de la rue Je veux aborder chaque tournoi et chaque match que je joue comme si c’était mon dernier pour en tirer le meilleur parti.

« C’est pourquoi je veux bien me préparer ici. J’entre dans la bulle mercredi soir, donc je vais y arriver tôt pour m’entraîner à Wimbledon, j’espère avoir des entraînements de haute qualité; je suis Je m’entraîne avec (Marin) Cilic aujourd’hui et je m’entraîne avec (Roger) Federer plus tard dans la semaine.

« J’essaie juste de jouer avec des joueurs de haute qualité sur gazon pour me préparer le mieux possible. Je ne veux pas que ce soit mon dernier Wimbledon ; je veux certainement continuer à jouer, je ne veux pas arrêter tout à l’heure, alors, oui, je veux continuer. »

Combien de temps il persévérera avec son tennis, il n’est pas sûr. Ayant perdu au deuxième tour au Queen’s Club la semaine dernière contre le futur vainqueur Matteo Berrettini, il sait ce qu’il doit faire pour s’améliorer. Que son corps le permette est une autre question.

« C’est plus une question de corps; si je suis limité dans la façon dont je peux me préparer », a-t-il déclaré. « Si je ne peux pas me préparer correctement pour concourir, c’est alors que ce n’est pas juste pour vous-même; continuer à vous mettre en avant parce que vous n’êtes pas correctement préparé et que vous ne pouvez pas vous rendre justice.

« Donc, si c’était le cas et que je devais faire des compromis sur mon entraînement juste pour sortir sur un terrain de match et que mes résultats n’étaient pas bons, alors c’est quelque chose que j’examinerais. Mais à condition que je puisse m’entraîner et me préparer bien et j’en profite, je le ferai aussi longtemps que je le pourrai. »

Les championnats d’Europe de football ont offert aux joueurs une distraction bienvenue de la bulle du tennis et Murray souffre toujours des effets du match nul entre l’Écosse et l’Angleterre à Wembley vendredi dernier.

Il a déclaré: « Je suis allé au match l’autre soir et j’ai eu du mal avec ma voix ces derniers jours.

« Je l’ai apprécié. Quand nous étions dans la bulle à Queen’s, les joueurs du soir mangeaient dans le hall et descendaient pour regarder des matchs sur grand écran; c’est une belle distraction.

« Les bulles ne sont pas toujours aussi amusantes, donc avoir quelque chose comme ça à faire le soir a été bon pour les joueurs. J’espère que l’Ecosse pourra réaliser une bonne performance contre la Croatie mardi et passer – mais ce sera difficile. »