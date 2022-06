Andy Murray défend l’utilisation d’un service sournois effronté lors du match d’ouverture de Wimbledon contre James Duckworth

Après sa victoire 4-6 6-3 6-2 6-4, Murray a expliqué lors de sa conférence de presse d’après-match que la décision d’utiliser le tir peu commun, plus souvent utilisé par son ami et collègue star du tennis Nick Kyrgios, était une décision tactique. une.

Curieusement, l’exécution du service par Murray n’était pas particulièrement précise, avec un tir trop haut et trop long, mais il a quand même remporté le point.

“Il [Duckworth] a changé sa position de retour, c’est pourquoi je l’ai fait”, a déclaré Murray aux journalistes. “Il se tenait très près du retour. Il avait un peu de mal au retour du premier service, alors il a probablement reculé de deux mètres. Dès que je l’ai vu reculer davantage, j’ai lancé le service sous les bras (en dessous).

“Personnellement, je n’ai aucun problème avec les joueurs qui l’utilisent. Je n’en ai jamais eu. Certes, de plus en plus de joueurs ont commencé à revenir de plus en plus loin derrière la ligne de base maintenant pour se donner un avantage pour revenir.