Andy Murray contre Thanasi Kokkinakis: le favori local loue son adversaire «modèle» avant la réunion de l’Open d’Australie | Actualités Tennis

Thanasi Kokkinakis se dit prêt à relever le défi d’affronter le “modèle” Andy Murray au deuxième tour de l’Open d’Australie jeudi.

Kokkinakis, favori à domicile, est classé 159e mais a battu six des 20 meilleurs joueurs de sa carrière, dont Roger Federer à Miami et Andrey Rublev la semaine dernière.

Il a disputé son match du premier tour contre Fabio Fognini en deux sets – un match qui a été retardé mardi en raison de la chaleur extrême et des tempêtes.

Lorsque le jeu a été arrêté, Kokkinakis était à cinq points d’une victoire mais a rapidement terminé le travail mercredi.

Le joueur de 26 ans a joué contre Murray en Coupe Davis en 2015 et n’a remporté que six matchs en trois sets, mais pense qu’il est dans une meilleure position maintenant.

“Il me l’a définitivement remis ce jour-là, mais je suis prêt maintenant, je me sens bien”, a déclaré Kokkinakis.

“Ce sera un match difficile, évidemment. J’ai regardé une bonne partie de son match contre Berrettini et il a très bien joué. Il a l’air en forme. Je me suis entraîné un peu avec lui récemment.

“Je vais juste continuer à jouer mon jeu. Il a peut-être perdu un peu [of pace], mais son anticipation est toujours aussi bonne et il peut toujours jouer au sommet avec les meilleurs d’entre eux. Je vais être prêt pour la meilleure version de Murray.”

Murray un “modèle” sur le circuit ATP

L’ancien n ° 1 britannique a traversé un exténuant match nul en cinq sets sous le toit contre Berrettini à la Rod Laver Arena mardi, dans un match qui a duré près de cinq heures.

Il a montré des signes de son ancien moi lors du match contre l’Italien percutant, demi-finaliste à Melbourne l’année dernière, et Kokkinakis a déclaré que Murray est quelqu’un qu’il respecte “beaucoup”.

“Il est un tel modèle pour tout le monde dans le tennis britannique, mais je pense aussi au Tour, à ce qu’il fait et à ce qu’il réalise. Je suis tellement, tellement heureux pour lui.

“Andy est quelqu’un que je respecte énormément. C’était quelqu’un quand je suis arrivé sur le Tour qui était toujours prêt à donner des conseils.

“Nous nous entendons très bien. Je me souviens de l’avoir regardé quand j’étais plus jeune en pensant que ce mec avait l’air de mauvaise humeur, il avait l’air misérable. Puis quand vous avez appris à le connaître, c’est en fait un mec éventreur et un bon gars.”

“J’aimerais avoir des parties du corps en métal”

La carrière de Murray ces dernières années a été fortement perturbée par des blessures, notamment une opération à la hanche qui, selon beaucoup, le forcerait à prendre sa retraite.

Son adversaire du 19 janvier a également souffert de blessures tout au long de sa carrière, son épaule droite étant la principale source de problèmes.

“Parfois, j’aurais aimé avoir des parties du corps en métal, elles auraient peut-être un peu mieux résisté”, a déclaré tristement Kokkinakis en réaction aux exploits continus de Murray.

Le joueur de 35 ans se déplaçait avec précaution après avoir vaincu Berrettini, mais le travail physique intense qu’il a effectué pendant l’intersaison a porté ses fruits sur le terrain, et il espère qu’il se remettra en forme.

“Ce n’est évidemment pas si facile de se remettre d’un match de quatre heures et 45 minutes”, a-t-il déclaré.

“Mais je me suis mis dans la meilleure chance de pouvoir le faire avec la formation et les choses que j’ai faites ces derniers mois. Je ne m’attendrais pas à ce que je me sente parfait jeudi, mais j’espère que je serai en un bon lieu.”