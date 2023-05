Andy Murray battu au premier tour de l’Open d’Italie par Fabio Fognini | Actualités Tennis

Andy Murray a été éliminé au premier tour de l’Open d’Italie après avoir subi une défaite face à Fabio Fognini.

Murray, qui vient de remporter un succès lors d’un événement ATP Challenger à Aix-en-Provence dimanche, avait espéré prolonger sa séquence de cinq victoires consécutives, mais a plutôt vu son séjour à Rome se terminer tôt pour le favori local de 35 ans.

Une défaite 6-4 4-6 6-4 contre le numéro 130 mondial stoppe l’élan du Britannique, qui va maintenant tourner son attention vers Roland-Garros plus tard ce mois-ci.

Murray, triple vainqueur du Grand Chelem, a pris le pire départ possible en Italie avec Fognini capable de le briser lors de son premier match de service.

Bien que l’Écossais ait forcé un certain nombre d’occasions de revenir en arrière à 3-2, il n’a pas réussi à saisir le moment et sa frustration a débordé plus tard dans le set avec un débat avec l’arbitre Mohamed Lahyani sur une ligne serrée qui a vu Fognini aller 5 -3 vers le haut.

Fognini a ensuite décroché un premier match de 69 minutes mais s’est rapidement retrouvé mené 4-0 dans la seconde avec Murray frappant ses sangles, bien qu’aidé par une série de doubles fautes de son adversaire.

Une oscillation du deuxième set a vu les vétérans échanger des pauses avant que Murray ne force un décideur avec la rencontre à ce moment-là dépassant la barre des deux heures.

Bien que Fognini ait apparemment éprouvé des difficultés physiques lors du deuxième set, il a trouvé un nouveau souffle et a pris l’initiative avec une pause précoce dans le troisième.

Murray a essayé de suivre le rythme de l’Italien, qui mélangeait un éventail de vainqueurs de base avec des fautes directes, mais une inquiétude pour le double vainqueur de Wimbledon s’est produite lorsqu’il s’est retenu lors du septième match du troisième.

Ce n’était pas suffisant pour empêcher le nouveau n°42 mondial de continuer, et pourtant il n’y aurait pas eu de grosse riposte à cette occasion puisque Fognini décrochait une cinquième victoire en neuf rencontres grâce à un as après deux heures et 55 minutes.

Image:

Murray rend le ballon à l’Italien Fognini





Cette dernière sortie du premier tour lors d’un événement ATP 1000 sur terre battue, après des pertes similaires à Madrid et à Monto-Carlo, donnera à Murray environ 10 jours de préparation avant le début de Roland-Garros le 22 mai, mais il est désormais peu probable qu’il soit tête de série à Roland. Garros.

Compagnon britannique Kyle Edmond a également été éliminé au premier tour de l’Open d’Italie après avoir subi une défaite 6-1 6-3 contre Alexandre Muller.

Le numéro 473 mondial Edmund a vu ses luttes se poursuivre contre un joueur français qui a fait son entrée dans le top 100 le mois dernier.

Muller a réussi à conclure le premier set en 23 minutes à Rome et, alors qu’Edmund a pu pousser davantage son adversaire dans le second, l’ancien demi-finaliste de l’Open d’Australie a été condamné à une troisième défaite consécutive.