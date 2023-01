Andy Murray battu à l’Open d’Australie après un effort colossal

CNN

—



La course de conte de fées d’Andy Murray à l’Open d’Australie a pris fin samedi après avoir été battu par Roberto Bautista Agut.

Le triple vainqueur du Grand Chelem a ravi les foules à Melbourne cette année en remontant les années pour remporter deux matchs de marathon, mais Bautista Agut s’est avéré un pas trop loin.

L’Espagnol a gagné en quatre sets – 6-1 6-7 (7-9) 6-3 6-4 – et semblait soulagé d’avoir enfin trouvé un moyen de dépasser son adversaire lorsqu’il a remporté la balle de match.

Murray avait passé plus de 10,5 heures sur le terrain avant le match du troisième tour et il avait du mal à se déplacer aux points.

Le joueur de 35 ans avait eu besoin de cinq sets pour battre Matteo Berrettini au premier tour du tournoi, puis s’est rallié à partir de deux sets pour battre Thanasi Kokkinakis dans un combat épique qui a duré cinq heures et 45 minutes et s’est terminé à 4h05. Le match du deuxième tour, qui s’est terminé vendredi matin, a été le plus long de la carrière de Murray.

Il n’était donc pas surprenant que Murray ait l’air épuisé alors qu’il luttait pour maîtriser le premier set qui s’était terminé avant qu’il ne commence vraiment.

Mais, comme il l’a fait tout au long de sa carrière, Murray a creusé profondément et s’est ressaisi après une panne dans le deuxième set pour remporter un tie-break étonnant.

C’était encore un autre exemple du courage et de la détermination que Murray apporte au sport du tennis mais, à cette occasion, ce n’était tout simplement pas suffisant.

Le deuxième set exténuant a semblé faire des ravages sur Murray alors que Bautista Agut avait l’avantage pour le reste du match.

Murray n’est jamais parti et a continué à punir son adversaire jusqu’à la toute fin et a produit une série de coups époustouflants.

Après avoir perdu une balle de match, Murray a reçu une ovation debout de la foule alors qu’il boitait hors du terrain.

La paire s’était déjà rencontrée à la Margaret Court Arena en 2019 lors de ce qui était censé être le dernier match de Murray au Grand Chelem.

Mais le vétéran a décidé de poursuivre sa carrière et, après avoir reçu de multiples traitements pour des blessures, Murray a prouvé qu’il avait encore plus à donner quatre ans plus tard.

“Il y a 2 jours, je suis tombé par hasard sur le médecin qui, en 2017, m’a dit ‘la bonne nouvelle est que le problème que vous avez à la hanche peut être résolu, mais vous ne pourrez plus pratiquer de sport professionnel.’ Je pense que nous avons dissipé ce mythe au cours des 5 derniers jours », Murray tweeté après le match de samedi.

Bautista Agut affrontera désormais l’Américain Tommy Paul en huitièmes de finale.

“Toujours jouer Andy est très difficile”, a déclaré Bautista Agut lors de son entretien sur le terrain.

« Il sait très bien comment jouer un match du Grand Chelem. Je suis content de la façon dont j’ai géré les nerfs et la tension tout au long du match, pour jouer un bon tennis. Je suis très content de la victoire. »